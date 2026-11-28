F1 カタールGP

F1カタールGP FP3速報｜容赦なし！ メルセデスのアントネッリが3セッション連続首位。フェルスタッペンを0.5秒置き去りに

メルセデス勢が圧倒的な速さを見せ、アンドレア・キミ・アントネッリがレッドブルのマックス・フェルスタッペンに0.5秒の大差をつけてFP3首位となった。

田中 健一

編集: 2026/11/28 15:31

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

F1カタールGPのフリー走行3回目は、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが初日に続き最速。これで3セッション連続のトップタイムとなった。2番手にはチームメイトのジョージ・ラッセルが続いた。

3番手はレッドブルのマックス・フェルスタッペンだったが、首位アントネッリとの差は0.510秒とものすごく大きい。メルセデスが他ライバルを圧倒している。

初日は苦しんだフェラーリ勢は若干パフォーマンスを上げてきた感があり、シャルル・ルクレールがマクラーレン勢に肉薄する走りを披露。一方でチームメイトのルイス・ハミルトンは苦しんでおり、レーシングブルズ勢に挟まれる9番手に沈んだ。

アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、ウイリアムズ勢よりも良いタイムを記録して17番手。うまくいけば予選Q1を突破できるかもしれないというパフォーマンスを見せた。チームメイトのランス・ストロールは20番手である。

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