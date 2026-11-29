F1 カタールGP

カタールでも、やっぱりパワーが足りない……アロンソ解説「エンジンで2秒以上、シャシーでコンマ数秒失っている」

アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソが、F1カタールGPでの苦戦について語った。

田中 健一 Pol Hermoso

編集: 2026/11/29 0:29

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

F1カタールGPの予選で19番手に終わったフェルナンド・アロンソは、その原因について「パワーが不足している」と語り、その理由を説明した。

前戦ラスベガスGPではストレートスピード不足により苦しい戦いを強いられたアストンマーティン・ホンダ。今回のカタールGPの舞台であるルサイル・インターナショナル・サーキットは、直線スピードよりも高速コーナーの多さが特徴であり、ラスベガスよりは上位を争えるのではないかと見られていた。

しかし結局アロンソは予選19番手。チームメイトのランス・ストロールも20番手に終わった。彼らの後方にいるのは、キャデラックの2台のみ。ラスベガスとほとんど変わらなかった。

この理由についてアロンソは、やはりパワーの不足が原因だと語った。

「予想通りだったよ。フリー走行の時点で、あんまり競争力がないことは分かっていた。予選でも、予想していた通りペースもパワーもなかったんだ」

「エンジンで2秒以上、シャシーでコンマ数秒失っている」

ダウンフォースが足りないため、カタールの高速コーナーに苦しんでいるのかと尋ねられると、アロンソはこう説明した。

「高速コーナーの問題は、ストレートで全てのエネルギーを使い切ってしまうことにある。ストレートの中盤までは好調に見えるのは、まさにそのためだ」

「他のチームは、ストレートでエネルギーデプロイをカットする。しかし僕らは、タイムロスを最小限にするため、ストレートの後半までデプロイし続ける。最終セクターではエネルギーが切れてしまい、デプロイされなくなる。それで、スピードが落ちているように見えるんだ。それは、パワーが全く足りないからだ」

アロンソはさらに続ける。

「バッテリーなしで走行するというのは、エンジンのみに頼るということだ」

「コーナリング時には、片方のタイヤに荷重がかかるため、大きな抵抗を生む。それによってスピードが落ちるから、前にクルマを進めるためには大きなパワーが必要になる。つまり、優れたエンジンは大きな助けになるんだ」

「僕らが失っている2秒は、最終セクターでのそういう状況の結果だと考えている」

アロンソは、決勝レースに期待を抱くことはできず、全ての周回を今後のために活かすつもりだと語った。

「シーズンも終わりに近付き、状況もほぼ落ち着いてきた。だから、あまり期待はしていない」

「これだけ盛り上がっているのは我々だからなのか、それとも何か抑え切れないほどの期待がかかっているからなのか、よくわからないね。でも、他のチームはもっとうまく対処できていると思うよ。毎週のようにポジティブな要素を探す必要もないだろう」

「とにかくに難しいレースになることはわかっている。それを乗り越えれば、次のレースも大体同じようなモノになるだろう。その時にはまた乗り越えればいい。難しいレースばかりだけど、それでも常に希望の光はある」

ただアロンソは、今回決勝レースで順位を上げるのはまず無理だろうと語り、練習走行のように57周を活かすつもりであることを明かした。

「ストレートで2秒もロスしているから、順位を上げていくのは不可能だ。レースではさらに苦しいだろうね。ホイール・トゥ・ホイールのバトルになると、僕らの弱点が露呈してしまう」

「レースでは、チームメイトと競い合う以外に、できることはほとんどないと思う」

「僕らはこれまで通り学びを深め、走行距離を伸ばし、様々なエネルギー戦略を検討していく。特にランスと僕がレースに出場する時には、様々なマップを試したり、実際のレースというよりも練習セッションのように捉えるようにしている」

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