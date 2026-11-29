F1 カタールGP
カタールでも、やっぱりパワーが足りない……アロンソ解説「エンジンで2秒以上、シャシーでコンマ数秒失っている」
アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソが、F1カタールGPでの苦戦について語った。
田中 健一 Pol Hermoso
編集: 2026/11/29 0:29
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
F1カタールGPの予選で19番手に終わったフェルナンド・アロンソは、その原因について「パワーが不足している」と語り、その理由を説明した。
前戦ラスベガスGPではストレートスピード不足により苦しい戦いを強いられたアストンマーティン・ホンダ。今回のカタールGPの舞台であるルサイル・インターナショナル・サーキットは、直線スピードよりも高速コーナーの多さが特徴であり、ラスベガスよりは上位を争えるのではないかと見られていた。
しかし結局アロンソは予選19番手。チームメイトのランス・ストロールも20番手に終わった。彼らの後方にいるのは、キャデラックの2台のみ。ラスベガスとほとんど変わらなかった。
この理由についてアロンソは、やはりパワーの不足が原因だと語った。
「予想通りだったよ。フリー走行の時点で、あんまり競争力がないことは分かっていた。予選でも、予想していた通りペースもパワーもなかったんだ」
「エンジンで2秒以上、シャシーでコンマ数秒失っている」
ダウンフォースが足りないため、カタールの高速コーナーに苦しんでいるのかと尋ねられると、アロンソはこう説明した。
「高速コーナーの問題は、ストレートで全てのエネルギーを使い切ってしまうことにある。ストレートの中盤までは好調に見えるのは、まさにそのためだ」
「他のチームは、ストレートでエネルギーデプロイをカットする。しかし僕らは、タイムロスを最小限にするため、ストレートの後半までデプロイし続ける。最終セクターではエネルギーが切れてしまい、デプロイされなくなる。それで、スピードが落ちているように見えるんだ。それは、パワーが全く足りないからだ」
アロンソはさらに続ける。
「バッテリーなしで走行するというのは、エンジンのみに頼るということだ」
「コーナリング時には、片方のタイヤに荷重がかかるため、大きな抵抗を生む。それによってスピードが落ちるから、前にクルマを進めるためには大きなパワーが必要になる。つまり、優れたエンジンは大きな助けになるんだ」
「僕らが失っている2秒は、最終セクターでのそういう状況の結果だと考えている」
アロンソは、決勝レースに期待を抱くことはできず、全ての周回を今後のために活かすつもりだと語った。
「シーズンも終わりに近付き、状況もほぼ落ち着いてきた。だから、あまり期待はしていない」
「これだけ盛り上がっているのは我々だからなのか、それとも何か抑え切れないほどの期待がかかっているからなのか、よくわからないね。でも、他のチームはもっとうまく対処できていると思うよ。毎週のようにポジティブな要素を探す必要もないだろう」
「とにかくに難しいレースになることはわかっている。それを乗り越えれば、次のレースも大体同じようなモノになるだろう。その時にはまた乗り越えればいい。難しいレースばかりだけど、それでも常に希望の光はある」
ただアロンソは、今回決勝レースで順位を上げるのはまず無理だろうと語り、練習走行のように57周を活かすつもりであることを明かした。
「ストレートで2秒もロスしているから、順位を上げていくのは不可能だ。レースではさらに苦しいだろうね。ホイール・トゥ・ホイールのバトルになると、僕らの弱点が露呈してしまう」
「レースでは、チームメイトと競い合う以外に、できることはほとんどないと思う」
「僕らはこれまで通り学びを深め、走行距離を伸ばし、様々なエネルギー戦略を検討していく。特にランスと僕がレースに出場する時には、様々なマップを試したり、実際のレースというよりも練習セッションのように捉えるようにしている」
関連ニュース:
F1V8エンジン導入に向け、現行パワーユニットの開発は2028年半ばに凍結へ。同時に次世代PUのテストベンチ稼働が解禁
F1角田裕毅のF1イタリアGPでの10位ようやく確定！ アウディの控訴が棄却
F1アロンソのエンジンに問題見つからず。ラスベガスGPで「壊れた！」と訴え……ホンダ折原エンジニア「データ上の問題は見当たらなかった」
F1すごいチャレンジをしているはず……元ホンダF1エンジン開発責任者の櫻原氏、苦戦アストンマーティン・ホンダにかける期待「きっといつか花開く」
【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
あなたの意見が聞きたい！
Motorsport.comで何を見たいですか？
5分間のアンケートにご協力ください。
- Motorsport.comチーム
関連ニュース :
記事をシェアもしくは保存
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
前の記事 アストンマーティンにとってカタールGPの予選は厳しい結果に。しかし一筋の光……ホンダF1折原エンジニア「アップデート版のキャリブレーションはうまく機能した」
More from
田中 健一
アストンマーティンにとってカタールGPの予選は厳しい結果に。しかし一筋の光……ホンダF1折原エンジニア「アップデート版のキャリブレーションはうまく機能した」
F1
F1
カタールGP
3 時間前
アストンマーティンにとってカタールGPの予選は厳しい結果に。しかし一筋の光……ホンダF1折原エンジニア「アップデート版のキャリブレーションはうまく機能した」
ラッセル渾身アタックでPP獲得。レッドブル陣営内に異変……ハジャーがフェルスタッペン下す大金星｜F1カタールGP予選
F1
F1
カタールGP
4 時間前
ラッセル渾身アタックでPP獲得。レッドブル陣営内に異変……ハジャーがフェルスタッペン下す大金星｜F1カタールGP予選
F1カタールGP予選速報｜ラッセル意地のポールポジション獲得。メルセデスの速さはやはり圧倒的
F1
F1
カタールGP
5 時間前
F1カタールGP予選速報｜ラッセル意地のポールポジション獲得。メルセデスの速さはやはり圧倒的
More from
フェルナンド アロンソ
アロンソ、カタールGPのメディアデーを欠席。ウイルス性感染症に罹患……走行には間に合う？
F1
F1
カタールGP
1 日前
アロンソ、カタールGPのメディアデーを欠席。ウイルス性感染症に罹患……走行には間に合う？
今も消えぬ三冠への野望……アロンソ「もう一度インディ500に挑戦してみたいね！」
F1
F1
ラスベガスGP
2 日前
今も消えぬ三冠への野望……アロンソ「もう一度インディ500に挑戦してみたいね！」
2030年のV8エンジン復活、ドライバーたちの受け止めは？ 期待の声と慎重論「実際に試してみないと……」
F1
F1 2 日前
2030年のV8エンジン復活、ドライバーたちの受け止めは？ 期待の声と慎重論「実際に試してみないと……」
More from
アストンマーティン
ホンダF1折原エンジニア。カタールGP初日を終えコメント「予選に向けて最適化に取り組みます」
F1
F1
カタールGP
1 日前
ホンダF1折原エンジニア。カタールGP初日を終えコメント「予選に向けて最適化に取り組みます」
アロンソのエンジンに問題見つからず。ラスベガスGPで「壊れた！」と訴え……ホンダ折原エンジニア「データ上の問題は見当たらなかった」
F1
F1
カタールGP
1 日前
アロンソのエンジンに問題見つからず。ラスベガスGPで「壊れた！」と訴え……ホンダ折原エンジニア「データ上の問題は見当たらなかった」
フェルナンド・アロンソは一体いつ引退するのか……今も溢れ出る大自信「自分より優れたドライバーなんていないと思っているよ」
F1
F1
ラスベガスGP
3 日前
フェルナンド・アロンソは一体いつ引退するのか……今も溢れ出る大自信「自分より優れたドライバーなんていないと思っているよ」
最新ニュース
カタールでも、やっぱりパワーが足りない……アロンソ解説「エンジンで2秒以上、シャシーでコンマ数秒失っている」
F1
F1 F1
カタールGP
1 分前
カタールでも、やっぱりパワーが足りない……アロンソ解説「エンジンで2秒以上、シャシーでコンマ数秒失っている」
アストンマーティンにとってカタールGPの予選は厳しい結果に。しかし一筋の光……ホンダF1折原エンジニア「アップデート版のキャリブレーションはうまく機能した」
F1
F1 F1
カタールGP
3 時間前
アストンマーティンにとってカタールGPの予選は厳しい結果に。しかし一筋の光……ホンダF1折原エンジニア「アップデート版のキャリブレーションはうまく機能した」
ラッセル渾身アタックでPP獲得。レッドブル陣営内に異変……ハジャーがフェルスタッペン下す大金星｜F1カタールGP予選
F1
F1 F1
カタールGP
4 時間前
ラッセル渾身アタックでPP獲得。レッドブル陣営内に異変……ハジャーがフェルスタッペン下す大金星｜F1カタールGP予選
F1カタールGP予選速報｜ラッセル意地のポールポジション獲得。メルセデスの速さはやはり圧倒的
F1
F1 F1
カタールGP
5 時間前
F1カタールGP予選速報｜ラッセル意地のポールポジション獲得。メルセデスの速さはやはり圧倒的
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。
次の 2 つのオプションがあります。
- サブスクライバーになります。
- 広告ブロッカーを無効にします。
購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします
広告ブロッカーを無効にしましたか?
ページをリロード
お知らせの管理
登録