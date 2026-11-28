F1 カタールGP

ラッセル渾身アタックでPP獲得。レッドブル陣営内に異変……ハジャーがフェルスタッペン下す大金星｜F1カタールGP予選

F1カタールGP予選最速はメルセデスのジョージ・ラッセル。今季チャンピオンのキミ・アントネッリを下した。

田中 健一

編集: 2026/11/28 19:38

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George Russell, Mercedes

写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

F1カタールGPの予選が行なわれ、メルセデスが圧倒的な速さを披露しフロントロウを独占。ジョージ・ラッセルがポールポジションを獲得し、2番手にはアンドレア・キミ・アントネッリが続いた。

アストンマーティン・ホンダ勢は、フェルナンド・アロンソが19番手、ランス・ストロールが20番手となるのが精一杯だった。

中東情勢の悪化に伴い、開催が不安視された今年のカタールGP。無事に開幕を迎え、予選の時刻を迎えた。3回行なわれたフリー走行は、いずれもメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが驚異的な速さを見せて首位。予選ではこの勢いを止める者がいるのか……というところが注目された。

気温は24度、路面温度28度というコンディションで、Q1が始まった。なお今回のグランプリでは各タイヤセットの周回数上限が27周と決められているため、決勝は2ストップ必須。その上、デグラデーションも大きい……そのため各ドライバーともハードとミディアム合計で3セットを新品のまま温存したため、ソフトタイヤはいずれも4セット（うち1セットはQ3専用）しか残っていない状況で予選を迎えた。

■Q1：アストンマーティンはウイリアムズに敵わずQ1敗退

セッション開始と同時にほぼ半数のマシンがコースイン。予選Q1突破を目指すアストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソだったが、最初のアタックでは直近のライバルであるウイリアムズ勢を上回ることができなかった。

上位勢では、メルセデス勢が当然のごとく1-2体制を築く。首位ジョージ・ラッセルが1分22秒557、アントネッリが0.15秒差で2番手に続いた。

レッドブル勢は3番手と4番手につけたが、首位との差は0.3秒。フリー走行の時よりもその差は縮まっているようにも見えた。その後方にはマクラーレン勢の2台が続いた。

苦しかったのはフェラーリ勢。レーシングブルズのアービッド・リンドブラッドにも先行され、8番手と9番手というポジションだった。

そのフェラーリ勢はたまらず2回目のアタックへ。ただタイヤの残りセット数は限られているため、中古のタイヤでしかアタックできない。シャルル・ルクレールはリンドブラッドを上回ることに成功するも、ハミルトンは自己ベストを更新できず、9番手のままであった。

アロンソは2セット目のソフトタイヤを履いてアタックするも、ウイリアムズ勢を上回ることができず、19番手のままQ1最終盤を迎えた。

上位勢はタイヤ温存策か、2回目のアタックには向かわないマシンが多かったが、マクラーレン勢はコースイン。ノリスはセクター1でメルセデス勢を上回る速さを見せるも、レッドブルには届かなかった。

アストンマーティン勢やウイリアムズ勢は、3セット目のタイヤを投入。いずれも自己ベストタイムを記録するものの、順位アップには繋がらなかった。

結局ウイリアムズの2台、アストンマーティンの2台、そしてキャデラックの2台の合計6台だった。

■Q2：レーシングブルズは今やトップチームの一角？

予選Q2では、アウディ、ハース、アルピーヌは、Q1でタイヤを2セット使ってしまった関係で、中古タイヤでまずはコースイン。路面コンディションが改善するであろうセッション後半に向け、新品タイヤを温存した。

このQ2も当然のようにメルセデスが1-2体制かと思われた。ラッセルが最初のアタックで1分22秒079を記録し首位に立ったが、2番手に続いたのはレッドブルのアイザック・ハジャーで、アントネッリ及びチームメイトのフェルスタッペンを上回って見せた。

5番手＆6番手にマクラーレン、7番手＆8番手にフェラーリ、9番手＆10番手にレーシングブルズと、トップ10は綺麗にチームごとに並んだ。

中古タイヤでアタックしたマシンのうち最速だったのはアウディのガブリエル・ボルトレト。ハースのオリバー・ベアマンがこれに続いた。

残り3分というところで、7番手シャルル・ルクレール（フェラーリ）以下の全車がコースイン。当然ながらいずれも新品タイヤだ。

3番手につけるアントネッリは、コースインする必要がないにも関わらずユーズドタイヤでコースイン。しかしタイム更新とはならなかった。

Q3進出をかけ、ハース、アルピーヌ、アウディの3チームで熾烈なアタック合戦が繰り広げられたが、その中で最速だったのはオリバー・ベアマン（ハース）。しかしトップ5チームには敵わず、11番手でQ2敗退となった。ただベアマンはこの結果に喜んだ。

この他ガスリー、ボルトレト、コラピント、カマラ、ヒュルケンベルグもQ2敗退となった。一方でメルセデス、レッドブル、マクラーレン、フェラーリ、レーシングブルズが2台揃ってQ3進出。今やトップ5チームとなった感がある。

■Q3：ラッセルがアントネッリ撃破

Q3開始直後は、各車タイミングを見極めてガレージで待機。しかしその後一斉にコースに飛び出していった。

フェラーリ勢は残り1セットしか新品タイヤが残っていないため、まずは中古タイヤでアタック。レーシングブルズ勢も残り1セットしかないため、各車が最初のアタックを行なうタイミングではコースインしなかった。

最初のアタックではメルセデスがギヤを一段上げたような走りを披露。ラッセルが1分21秒695で首位、アントネッリが2番手であった。

3番手と4番手にはマクラーレン勢がノリス、ピアストリの順で続き、レッドブル勢を上回ってみせた。しかしメルセデスとの差は約0.6秒と非常に大きかった。

残り3分を切ってからの2度目のアタックではメルセデス勢のふたりは自身のペースを更新することができなかった。しかし他のマシンが襲いかかってくることはなく、ラッセルがポールポジション獲得を決めた。アントネッリが2番手である。

Q3ではマクラーレン勢がQ2よりもパフォーマンスを引き上げた感がある。レッドブル勢を下してノリス3番手、ピアストリが4番手となった。

またグリッド3列目を占めたレッドブル陣営内では、ハジャーがフェルスタッペンを下して5番手となった。

フェラーリ勢は上位3チームに太刀打ちできないばかりか、レーシングブルズ勢と互角の戦いをするのが精一杯。ルクレール、リンドブラッド、ハミルトン、ローソンという7〜10番手の並びとなった。

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