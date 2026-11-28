F1 カタールGP

メルセデスは別次元！ ライバルたちから警戒の声続々。ノリス「僕たちは悪くない。対メルセデス以外は」

マクラーレンのランド・ノリスは、現時点でメルセデスが別次元の速さを見せていると語った。

Stuart Codling

公開日時: 2026/11/28 3:34

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George Russell, Mercedes

写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

F1カタールGPの金曜日に行なわれた2回のフリー走行は、いずれも新王者アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）とチームメイト、ジョージ・ラッセルが僅差で1-2を占めて終了した。他のチームはメルセデスの圧倒的なペースにまったく太刀打ちできなかった。

気温の高い日中に行なわれ、予選や決勝とは異なるコンディションのFP1では、ラッセルがアントネッリから0.5秒遅れだったが、FP2ではその差が0.127秒に縮まった。

ランド・ノリスとオスカー・ピアストリのマクラーレン勢、そしてマックス・フェルスタッペンとアイザック・ハジャーのレッドブル勢も、FP1で大きく開いていた差をある程度縮めた。それでもFP2では、アントネッリから約0.5秒遅れでセッションを終えた。

さらに厳しかったのはルイス・ハミルトンとシャルル・ルクレールのフェラーリ勢で、こちらも同様にFP2で少し差を詰めたが、それでもメルセデス勢から1秒以上遅れている。

「メルセデス以外に対しては、僕たちは悪くないと思う」と、FP2を3番手で終えたノリスはセッション後に語った。

「メルセデスは他の全チームとは別次元にいる。それだけで、僕たちがどれほど差をつけられているかが分かる」

「ここで何かが彼らに有利に働いているという話ではない。ここで速いなら、他の多くの場所でも同じ理由で速いということがはっきり見て取れる。だから、これは彼らに対して自分たちがどの位置にいるのかを改めて認識する機会だと思う」

ノリスは、マクラーレンがセットアップの調整によりこの差を一晩で埋めることはできないだろうと、厳しい見通しを示した。

「この差はおそらく妥当なものだと思う。1周あたり約0.7秒というところだろう。そこまで近づくことはできていない」

Lando Norris, McLaren

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

一方のフェルスタッペンは、マシンから一晩で何かを引き出せる可能性について、やや楽観的だった。今季、金曜日のレッドブルはマシンバランスに苦しむことが多い。今回もフロントとリヤが「つながっていない」ような感覚があったとフェルスタッペンは説明した。バランスを改善できれば、0.5秒には届かなくとも、コンマ数秒を稼げる可能性はある。

「彼ら（メルセデス）は直線で速いのだろうし、今の僕たちよりもバランスが少し良いのかもしれない」

そうフェルスタッペンは語った。

「僕たちは自分たちのマシンに満足できていない。自分たちの状態に満足できていないと、同じタイムを出すのはとても難しい」

ルサイル・インターナショナル・サーキットには低速コーナーがひとつしかなく、それが低速コーナーを強みとしているフェラーリの大きな遅れにつながっているのかもしれない。2台のメルセデスW17は、ラップ終盤に続く高速右コーナーで特に速さを見せていた。そこでは、バランスとダウンフォースが重要になり、ターン14の出口にある縁石を越えてマシンが外側に流れないことが求められる。

ルクレールは、SF-26が予想外に遅いのか、それともメルセデスが予想を上回る速さを発揮しているのか、フェラーリはまだその差の要因を見極めようとしていると語った。

「今朝の最初の周回からFP2の最後の周回まで、僕たちはずっと非常に遅かった。何が異常な要因なのかを理解するのはとても難しい」

「僕たちだけでなく、誰にとってもそうだと思う。特にメルセデスと比較するとね。彼らはいつも最高のマシンを持っているように見えるけど、今は僕たちが予想していなかったほどの差がある」

フェラーリのスポーティングディレクター、ディエゴ・イオベルノも同様の見解を示した。

「今日のメルセデスは、我々に対してだけでなく、他のチームと比べても特に速いように見える」

「理由は何であれ、彼らのパッケージが今週末、シーズンの他のレース以上のパフォーマンスを発揮しているのかもしれないし、走行プランに関して異なる選択をしたのかもしれない。パワー、セッティング、マシン重量、燃料搭載量など、何が要因であっても、彼らは強い」

「どうやら他の全チームより一歩先にいるようだ。明日以降、週末の残りのセッションで彼らがどのようなパフォーマンスを見せるか見ていきたい」

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