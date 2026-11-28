F1 カタールGP

アストンマーティンにとってカタールGPの予選は厳しい結果に。しかし一筋の光……ホンダF1折原エンジニア「アップデート版のキャリブレーションはうまく機能した」

ホンダF1の折原伸太郎エンジニアが、F1カタールGPの予選を振り返った。

田中 健一

編集: 2026/11/28 21:01

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

ホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアが、F1カタールGPの予選を終えてコメント。来季に向けて用意したプロトタイプのキャリブレーションが予想通り機能ことが確認できたという。

F1カタールGPの予選は、アストンマーティン・ホンダにとって厳しい結果となった。フェルナンド・アロンソが19番手、ランス・ストロールが20番手……ウイリアムズ勢に近いタイムを計測したとはいえ、ポジションで言えばキャデラックに勝っただけである。

ホンダF1の折原エンジニアは、決勝でできるだけ良い結果を目指すと語った。

「カタールでの予選結果は厳しいものとなりましたが、明日のレースで可能な限り良い結果につなげられるよう、チームとともに取り組んでいきます」

そう語る折原エンジニア。今回のカタールGPには、来シーズンを見据えたキャリブレーションを持ち込んだという。

「今回のイベントにはいくつかのキャリブレーションのアップデートを持ち込み、今日のFP3と予選では、それらが想定どおりに機能することを確認しました」

「来シーズンに向けて、このプロトタイプのキャリブレーションを使用する計画があるため、今回実戦を通じて試すことができたのは良かったと思います」

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 ラッセル渾身アタックでPP獲得。レッドブル陣営内に異変……ハジャーがフェルスタッペン下す大金星｜F1カタールGP予選

More from

田中 健一





ラッセル渾身アタックでPP獲得。レッドブル陣営内に異変……ハジャーがフェルスタッペン下す大金星｜F1カタールGP予選



F1



F1



カタールGP



1 時間前



ラッセル渾身アタックでPP獲得。レッドブル陣営内に異変……ハジャーがフェルスタッペン下す大金星｜F1カタールGP予選





F1カタールGP予選速報｜ラッセル意地のポールポジション獲得。メルセデスの速さはやはり圧倒的



F1



F1



カタールGP



1 時間前



F1カタールGP予選速報｜ラッセル意地のポールポジション獲得。メルセデスの速さはやはり圧倒的





ステンショーンが逃げ切り10秒差。宮田はスピンもあり13位。驚異の新人ウゴチュクとスレイターは受難｜FIA F2ルサイル戦スプリントレース



FIA F2



FIA F2



ルサイル



3 時間前



ステンショーンが逃げ切り10秒差。宮田はスピンもあり13位。驚異の新人ウゴチュクとスレイターは受難｜FIA F2ルサイル戦スプリントレース

More from

フェルナンド アロンソ





アロンソ、カタールGPのメディアデーを欠席。ウイルス性感染症に罹患……走行には間に合う？



F1



F1



カタールGP



1 日前



アロンソ、カタールGPのメディアデーを欠席。ウイルス性感染症に罹患……走行には間に合う？





今も消えぬ三冠への野望……アロンソ「もう一度インディ500に挑戦してみたいね！」



F1



F1



ラスベガスGP



2 日前



今も消えぬ三冠への野望……アロンソ「もう一度インディ500に挑戦してみたいね！」





2030年のV8エンジン復活、ドライバーたちの受け止めは？ 期待の声と慎重論「実際に試してみないと……」



F1



F1 2 日前



2030年のV8エンジン復活、ドライバーたちの受け止めは？ 期待の声と慎重論「実際に試してみないと……」

More from

アストンマーティン





ホンダF1折原エンジニア。カタールGP初日を終えコメント「予選に向けて最適化に取り組みます」



F1



F1



カタールGP



1 日前



ホンダF1折原エンジニア。カタールGP初日を終えコメント「予選に向けて最適化に取り組みます」





アロンソのエンジンに問題見つからず。ラスベガスGPで「壊れた！」と訴え……ホンダ折原エンジニア「データ上の問題は見当たらなかった」



F1



F1



カタールGP



1 日前



アロンソのエンジンに問題見つからず。ラスベガスGPで「壊れた！」と訴え……ホンダ折原エンジニア「データ上の問題は見当たらなかった」





フェルナンド・アロンソは一体いつ引退するのか……今も溢れ出る大自信「自分より優れたドライバーなんていないと思っているよ」



F1



F1



ラスベガスGP



2 日前



フェルナンド・アロンソは一体いつ引退するのか……今も溢れ出る大自信「自分より優れたドライバーなんていないと思っているよ」

最新ニュース





アストンマーティンにとってカタールGPの予選は厳しい結果に。しかし一筋の光……ホンダF1折原エンジニア「アップデート版のキャリブレーションはうまく機能した」



F1



F1 F1



カタールGP



3 分前



アストンマーティンにとってカタールGPの予選は厳しい結果に。しかし一筋の光……ホンダF1折原エンジニア「アップデート版のキャリブレーションはうまく機能した」





ラッセル渾身アタックでPP獲得。レッドブル陣営内に異変……ハジャーがフェルスタッペン下す大金星｜F1カタールGP予選



F1



F1 F1



カタールGP



1 時間前



ラッセル渾身アタックでPP獲得。レッドブル陣営内に異変……ハジャーがフェルスタッペン下す大金星｜F1カタールGP予選





F1カタールGP予選速報｜ラッセル意地のポールポジション獲得。メルセデスの速さはやはり圧倒的



F1



F1 F1



カタールGP



1 時間前



F1カタールGP予選速報｜ラッセル意地のポールポジション獲得。メルセデスの速さはやはり圧倒的





ステンショーンが逃げ切り10秒差。宮田はスピンもあり13位。驚異の新人ウゴチュクとスレイターは受難｜FIA F2ルサイル戦スプリントレース



FIA F2



F2 FIA F2



ルサイル



3 時間前



ステンショーンが逃げ切り10秒差。宮田はスピンもあり13位。驚異の新人ウゴチュクとスレイターは受難｜FIA F2ルサイル戦スプリントレース

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録