F1 カタールGP
アストンマーティンにとってカタールGPの予選は厳しい結果に。しかし一筋の光……ホンダF1折原エンジニア「アップデート版のキャリブレーションはうまく機能した」
ホンダF1の折原伸太郎エンジニアが、F1カタールGPの予選を振り返った。
田中 健一
編集: 2026/11/28 21:01
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
ホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアが、F1カタールGPの予選を終えてコメント。来季に向けて用意したプロトタイプのキャリブレーションが予想通り機能ことが確認できたという。
F1カタールGPの予選は、アストンマーティン・ホンダにとって厳しい結果となった。フェルナンド・アロンソが19番手、ランス・ストロールが20番手……ウイリアムズ勢に近いタイムを計測したとはいえ、ポジションで言えばキャデラックに勝っただけである。
ホンダF1の折原エンジニアは、決勝でできるだけ良い結果を目指すと語った。
「カタールでの予選結果は厳しいものとなりましたが、明日のレースで可能な限り良い結果につなげられるよう、チームとともに取り組んでいきます」
そう語る折原エンジニア。今回のカタールGPには、来シーズンを見据えたキャリブレーションを持ち込んだという。
「今回のイベントにはいくつかのキャリブレーションのアップデートを持ち込み、今日のFP3と予選では、それらが想定どおりに機能することを確認しました」
「来シーズンに向けて、このプロトタイプのキャリブレーションを使用する計画があるため、今回実戦を通じて試すことができたのは良かったと思います」
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