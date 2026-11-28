F1 カタールGP

F1カタールGP予選速報｜ラッセル意地のポールポジション獲得。メルセデスの速さはやはり圧倒的

メルセデスのジョージ・ラッセルがF1カタールGPでポールポジションを獲得。3番手マクラーレンのランド・ノリスに約0.5秒の差をつけた。

田中 健一

編集: 2026/11/28 19:05

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

George Russell, Mercedes

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

F1カタールGPの予選が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルがポールポジションを獲得した。2番手にはアンドレア・キミ・アントネッリが入りメルセデス勢がフロントロウを独占した。

3番手にはランド・ノリス、4番手にはオスカー・ピアストリと、マクラーレン勢がグリッド2列目を確保。レッドブル勢が3列目を占めたが、アイザック・ハジャーがマックス・フェルスタッペンを上回った。

レーシングブルズのアービッド・リンドブラッドはフェラーリのルイス・ハミルトンを下して8番手。ハミルトンは初日から苦しんでいる。

アストンマーティン・ホンダ勢は、フェルナンド・アロンソがウイリアムズ勢と僅差の戦いを繰り広げたが、攻略には至らず。アロンソが19番手、ランス・ストロールが20番手となった。

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 アントネッリを誰も止められない……メルセデスが圧巻1-2。アロンソはウイリアムズ勢上回る17番手｜F1カタールGPフリー走行3回目

More from

田中 健一





ステンショーンが逃げ切り10秒差。宮田はスピンもあり13位。驚異の新人ウゴチュクとスレイターは受難｜FIA F2ルサイル戦スプリントレース



FIA F2



FIA F2



ルサイル



1 時間前



ステンショーンが逃げ切り10秒差。宮田はスピンもあり13位。驚異の新人ウゴチュクとスレイターは受難｜FIA F2ルサイル戦スプリントレース





アントネッリを誰も止められない……メルセデスが圧巻1-2。アロンソはウイリアムズ勢上回る17番手｜F1カタールGPフリー走行3回目



F1



F1



カタールGP



3 時間前



アントネッリを誰も止められない……メルセデスが圧巻1-2。アロンソはウイリアムズ勢上回る17番手｜F1カタールGPフリー走行3回目





F1カタールGP FP3速報｜容赦なし！ メルセデスのアントネッリが3セッション連続首位。フェルスタッペンを0.5秒置き去りに



F1



F1



カタールGP



3 時間前



F1カタールGP FP3速報｜容赦なし！ メルセデスのアントネッリが3セッション連続首位。フェルスタッペンを0.5秒置き去りに

最新ニュース





F1カタールGP予選速報｜ラッセル意地のポールポジション獲得。メルセデスの速さはやはり圧倒的



F1



F1 F1



カタールGP



1 分前



F1カタールGP予選速報｜ラッセル意地のポールポジション獲得。メルセデスの速さはやはり圧倒的





ステンショーンが逃げ切り10秒差。宮田はスピンもあり13位。驚異の新人ウゴチュクとスレイターは受難｜FIA F2ルサイル戦スプリントレース



FIA F2



F2 FIA F2



ルサイル



1 時間前



ステンショーンが逃げ切り10秒差。宮田はスピンもあり13位。驚異の新人ウゴチュクとスレイターは受難｜FIA F2ルサイル戦スプリントレース





アントネッリを誰も止められない……メルセデスが圧巻1-2。アロンソはウイリアムズ勢上回る17番手｜F1カタールGPフリー走行3回目



F1



F1 F1



カタールGP



3 時間前



アントネッリを誰も止められない……メルセデスが圧巻1-2。アロンソはウイリアムズ勢上回る17番手｜F1カタールGPフリー走行3回目





F1カタールGP FP3速報｜容赦なし！ メルセデスのアントネッリが3セッション連続首位。フェルスタッペンを0.5秒置き去りに



F1



F1 F1



カタールGP



3 時間前



F1カタールGP FP3速報｜容赦なし！ メルセデスのアントネッリが3セッション連続首位。フェルスタッペンを0.5秒置き去りに

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録