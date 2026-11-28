F1 カタールGP
F1カタールGP予選速報｜ラッセル意地のポールポジション獲得。メルセデスの速さはやはり圧倒的
メルセデスのジョージ・ラッセルがF1カタールGPでポールポジションを獲得。3番手マクラーレンのランド・ノリスに約0.5秒の差をつけた。
田中 健一
編集: 2026/11/28 19:05
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George Russell, Mercedes
写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
F1カタールGPの予選が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルがポールポジションを獲得した。2番手にはアンドレア・キミ・アントネッリが入りメルセデス勢がフロントロウを独占した。
3番手にはランド・ノリス、4番手にはオスカー・ピアストリと、マクラーレン勢がグリッド2列目を確保。レッドブル勢が3列目を占めたが、アイザック・ハジャーがマックス・フェルスタッペンを上回った。
レーシングブルズのアービッド・リンドブラッドはフェラーリのルイス・ハミルトンを下して8番手。ハミルトンは初日から苦しんでいる。
アストンマーティン・ホンダ勢は、フェルナンド・アロンソがウイリアムズ勢と僅差の戦いを繰り広げたが、攻略には至らず。アロンソが19番手、ランス・ストロールが20番手となった。
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