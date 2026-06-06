さすがはランキング首位！　アントネッリが復活トップタイム。初日絶好調のフェラーリ勢が続く｜F1モナコGPフリー走行3回目

F1モナコGPのフリー走行3回目が行なわれ、ランキング首位のアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）がトップタイム。初日絶好調だったフェラーリ勢を2番手、3番手に追いやった。

モナコGPの2日目も素晴らしい天候に恵まれた。路面は当然のごとくドライで、気温22度、路面温度28度。絶好の観戦日和であったと言えよう。

セッションが開始されるも、多くのマシンがガレージで状況を見守った。そんな中でも真っ先にコースインしていったのが、初日絶好調だったフェラーリのルイス・ハミルトン。チームメイトのシャルル・ルクレールも、その後を追うようにしてコースに向かった。

セッション序盤、キャデラックの2台にはブレーキトラブル。バルテリ・ボッタスは右フロント、セルジオ・ペレスは左フロントのブレーキが燃えていると無線で報告し、いずれもピットに入ってしまった。

次第に様子を見ていた各車もコースイン。いずれもソフトタイヤを履いての走行だった。

前日に続き、フェラーリ勢が速さを見せるかに思われた。しかし初日苦労していたメルセデスやマクラーレンもフェラーリ勢に匹敵するペースを記録。データを検証し、改善しつつあるように見える。

中でもアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）は、「ラッセルと比べて、僕はどこが劣ってるの？」と無線で尋ねるシーンもあった。そのフィードバックを得たアントネッリは一気に1分13秒137を記録。セッション折り返しの時点でも、このアントネッリのタイムが最速であった。

残り25分という頃から、上位勢を中心に2セット目のタイヤに履き替え、コースインしていった。いずれも、選んだのは再びソフトタイヤだ。

アントネッリはここで1分12秒720にタイムを更新。ルクレールもアタックしたが、最終コーナー”アントニー・ノゲス”手前で遅いマシンに引っかかってしまい、減速を強いられることになった。

ハミルトンがアタックをまとめ、ルクレールもやり直しアタックでタイムを伸ばしたが、それでもアントネッリには0.3秒及ばない。

残り15分を切ったところで、ハースのオリバー・ベアマンがマセネーでアウト側のガードレールにクラッシュし、セッションは赤旗中断となった。ベアマンはスロー走行中だったジョージ・ラッセル（メルセデス）をオーバーテイクしようと僅かにラインをアウト側に移したところ、コースにあるバンプに乗ってしまい、コントロールを失ってしまったようだ。

残り4分でセッション再開。各車が最後のアタックをまとめてコースインしていった。

しかし上位の順位は変わらず。結局ランキング首位のアントネッリが、トップタイムをマークした。初日と比較して、大きくパフォーマンスを回復してきた印象がある。

2番手、3番手には初日好調だったフェラーリ勢。ルクレール、ハミルトンの順番であった。引き続き速いのは間違いないが、初日のような優位性は消えてしまった印象である。

4番手にはもう1台のメルセデス、ラッセルがつけ、5番手にはマックス・フェルスタッペン（レッドブル）、6番手にはオスカー・ピアストリ（マクラーレン）が続いた。

驚きは7番手にアウディのガブリエル・ボルトレトが入ったことだ。ボルトレトはレッドブルのアイザック・ハジャーやマクラーレンのランド・ノリスよりも速かった。アウディのもう1台、ニコ・ヒュルケンベルグも10番手につけていて、初日に続いてこちらも速そうだ。

なおアストンマーティン・ホンダ勢はフェルナンド・アロンソが21番手、ランス・ストロールが22番手と下位に沈んだ。