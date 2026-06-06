F1モナコGP FP3速報｜やっぱりキミが速いのか！ アントネッリが逆襲の狼煙を上げるトップタイム。フェラーリ勢は2-3番手
アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）が、F1モナコGPのフリー走行3回目でトップタイムをマークした。
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
F1モナコGPのフリー走行3回目が行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがトップタイムをマークした。
初日好調だったフェラーリ勢は2番手3番手、4番手にはジョージ・ラッセル（メルセデス）が続いた。
アストンマーティン勢はフェルナンド・アロンソが21番手、ランス・ストロールが22番手と下位に沈んだ。
なおハースのオリバー・ベアマンが残り15分というところでマセネーでクラッシュし、赤旗中断の原因となった。
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