F1モナコGP FP3速報｜やっぱりキミが速いのか！　アントネッリが逆襲の狼煙を上げるトップタイム。フェラーリ勢は2-3番手

F1モナコGPのフリー走行3回目が行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがトップタイムをマークした。

初日好調だったフェラーリ勢は2番手3番手、4番手にはジョージ・ラッセル（メルセデス）が続いた。

アストンマーティン勢はフェルナンド・アロンソが21番手、ランス・ストロールが22番手と下位に沈んだ。

なおハースのオリバー・ベアマンが残り15分というところでマセネーでクラッシュし、赤旗中断の原因となった。