F1モナコGP予選速報｜アントネッリがポールポジション、猛者フェルスタッペン＆ハミルトンを封じる。母国ルクレールは最終アタックでクラッシュ
アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）がF1モナコGPの予選で最速。ポールポジションを獲得した。
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
F1モナコGPの予選がモンテカルロ市街地コースを舞台に行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがポールポジションを獲得した。
2番手にはレッドブルのマックス・フェルスタッペン、3番手にはフェラーリのルイス・ハミルトンが続いた。母国モナコのシャルル・ルクレールは最終アタックでクラッシュがあり、4番手止まりだった。
フリー走行まで好調だったアウディ勢は、Q1でガブリエル・ボルトレトがクラッシュ、ニコ・ヒュルケンベルグはQ2敗退と、予選で好結果を掴むことはできなかった。
アストンマーティン・ホンダ勢は、フェルナンド・アロンソが21番手、ランス・ストロールが22番手と最後列に沈むことになった。
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