F1モナコGP予選速報｜アントネッリがポールポジション、猛者フェルスタッペン＆ハミルトンを封じる。母国ルクレールは最終アタックでクラッシュ

F1モナコGPの予選がモンテカルロ市街地コースを舞台に行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがポールポジションを獲得した。

2番手にはレッドブルのマックス・フェルスタッペン、3番手にはフェラーリのルイス・ハミルトンが続いた。母国モナコのシャルル・ルクレールは最終アタックでクラッシュがあり、4番手止まりだった。

フリー走行まで好調だったアウディ勢は、Q1でガブリエル・ボルトレトがクラッシュ、ニコ・ヒュルケンベルグはQ2敗退と、予選で好結果を掴むことはできなかった。

アストンマーティン・ホンダ勢は、フェルナンド・アロンソが21番手、ランス・ストロールが22番手と最後列に沈むことになった。