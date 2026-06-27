F1オーストリアGP予選速報｜超絶僅差の激戦！　フェルスタッペンがQ3最終アタックで痛恨のクラッシュ。ラッセルがポールポジションを獲得

F1オーストリアGPの予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはメルセデスのジョージ・ラッセルだった。

ラッセルは直前でマックス・フェルスタッペン（レッドブル）がクラッシュし、黄旗が振られる中でアタックを完了したことで、記録されることになった。しかしスチュワードはこのアタックについて「問題なし」との判断を下し、ラッセルのポールポジションが確定した。

2番手にはシャルル・ルクレール、3番手にはルイス・ハミルトンと、フェラーリ勢の2台が続いた。メルセデスのもう1台、アンドレア・キミ・アントネッリは4番手となった。

フェルスタッペンはQ1とQ2を1セットのみのタイヤで通過。Q2は10番手ギリギリだったが、Q3では素晴らしい速さを披露した。しかし最終アタックのセクター3走行中にクラッシュ。最終的に5番手となった。

アストンマーティン・ホンダ勢は予選でも苦しみ、フェルナンド・アロンソが21番手、ランス・ストロールが22番手と、グリッド最後列を占めることになった。