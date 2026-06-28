フェルナンド・アロンソ、オーストリアGP予選21番手も改善を実感「着実に前進していると感じた」
F1オーストリアGPの予選で最後尾グリッドに甘んじたアストンマーティン・ホンダ。しかしアロンソは改善を実感しているようだ。
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、F1オーストリアGPの予選で21番手に終わった。しかし予選後、改善を実感できていると語った。
今回もアップデートを一切投入せずにグランプリに臨んでいるアストンマーティン。最下位を争ってきたキャデラックは今回大きなアップデートを投入したことでアストンマーティンは大きく遅れ、アロンソとランス・ストロールは最下位から抜け出すチャンスがほぼゼロという状況である。
実際予選でもアロンソが21番手、ストロールが22番手。アロンソをもってしても、ひとつ前のバルテリ・ボッタス（キャデラック）に0.8秒以上の大差をつけられてしまった。
しかしアロンソはこう語る。
「結果は予想通りだった。しかし今週末は、着実に前進していると感じた」
「昨日のFP1以降、マシンの安定性と予測可能性が向上したと感じている。チームは改善できる部分で懸命に取り組んできたし、明日に向けて引き続き準備を進めていく」
「レースは厳しいモノになるだろうが、これまでの進歩には満足している」
アストンマーティンのチーフ・トラックサイド・オフィサーであるマイク・クラックも、予選後に次のように語った。
「この予選結果は、我々の現時点での競争力を反映している。しかし我々は、引き続きマシンの性能を最大限に引き出すように努めていて、ドライバーたちもいつも通りの働きをしてくれた」
「レースは厳しいモノになるだろうが、我々はマシンから可能な限りの力を引き出し、学び続け、運営面で強固な体制を築くことに集中している」
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