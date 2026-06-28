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F1オーストリアGP決勝速報｜ラッセル逃げ切り今季2勝目。フェルスタッペンがアントネッリの猛追凌いで2位確保。アストンマーティン・ホンダのアロンソは3周遅れ

F1オーストリアGP決勝レースが行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルが今季開幕戦以来となる勝利を掴んだ。

田中 健一
編集:
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

写真：: Max Slovencik / Getty Images

　F1オーストリアGPの決勝レースがレッドブルリンクを舞台に行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルが優勝。レッドブルのマックス・フェルスタッペンが2位となった。

　もう1台のメルセデス、アンドレア・キミ・アントネッリはフェルスタッペンを追いかけたもののオーバーテイクには至らず。3位でのフィニッシュとなった。

　前戦勝者のルイス・ハミルトン（フェラーリ）は、レース序盤は2番手を走っていたものの、上位勢で唯一3ストップ作戦を採って勝利を目指した。しかしこれが裏目に出てしまい、マクラーレンのオスカー・ピアストリにも先行され、5位でのフィニッシュとなった。

　アストンマーティン・ホンダ勢は、フェルナンド・アロンソが3周遅れの18位。ランス・ストロールはマシントラブルでリタイアとなった。

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