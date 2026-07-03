母国グランプリの最速は誰にも譲らない？　勢いに乗るハミルトンが首位発進。アントネッリに0.2秒差をつける｜F1イギリスGPフリー走行1回目

F1イギリスGPのフリー走行1回目が行なわれ、フェラーリのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。

F1発祥の地とも言えるシルバーストン・サーキットを舞台に行なわれるF1イギリスGP。気温19度、路面温度36度という、実に過ごしやすいコンディションでFP1がスタートした。今週末はスプリントフォーマットでの開催であるため、このFP1が唯一のフリー走行である。

そういうフォーマットの関係もあってか、今回のグランプリに持ち込まれたアップデートの量は少ない。アップデートを全く持ち込まなかったチームも複数いる。

セッション開始と同時に全車がコースイン。履いたのはいずれもハードタイヤである。

その序盤は、各車が走れば走るほどラップタイムが上がっていく状態。タイムシートの順序も目まぐるしく入れ替わっていった。

全車が最初のタイム計測を終えた段階でトップタイムをマークしたのは、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリ。1セット目のタイヤでの11周目に記録したタイムであった。

これに続いたのがレッドブルのアイザック・ハジャー。メルセデスのジョージ・ラッセル、レッドブルのマックス・フェルスタッペンと、メルセデス勢とレッドブル勢が上位を占める格好となった。

ただフェラーリのシャルル・ルクレールとルイス・ハミルトンは、計測12周目に4〜5番手タイムをマークし、メルセデスとレッドブルの集団の中に分け入った。

ハミルトンは一旦ピットに戻り、同じハードタイヤを履いたままコースイン。1分30秒521を記録して首位に立った。その頃、マクラーレンのオスカー・ピアストリは、マゴッツ〜べケッツ〜チャペルの高速複合コーナーでスピンしてコースオフ。「タイヤが終わってしまったよ」と無線で報告した。

セッション残り半分というところで、アストンマーティンのフェルナンド・アロンソが最初に2セット目のタイヤとしてソフトタイヤを投入。その後徐々に2セット目のタイヤを履くマシンが増えていった。2セット目に選ぶタイヤは、ソフトとミディアムでチームによって分かれた。

上位勢はソフトタイヤを選択。当然のごとくどんどんトップタイムが更新されていった。

まず速さを見せたのはアントネッリで、1分29秒473。後続に大きな差をつけるタイムであり、このままセッション終了かと思われた。

しかし今シーズン乗りに乗っているこの男が黙っていなかった。ハミルトンである。ハミルトンは他よりも少し遅いタイミングでソフトタイヤでコースインし、アタックを開始。なんとアントネッリに0.213秒もの差をつける1分29秒260のトップタイムをマークした。

結局このハミルトンがFP1最速。2番手にはアントネッリが続いた。3番手にはルクレールが入り、フェラーリ勢は今回好調のようだ。ラッセルが4番手だった。つまりトップ4をフェラーリとメルセデスが分け合う格好となった。

5番手から8番手までの4台はマクラーレンとレッドブルが分け合った。こちらも激戦の予感である。

なお中団グループ勢の最速はアウディのニコ・ヒュルケンベルグで9番手。昨年ここシルバーストンで自身初の表彰台を獲得したヒュルケンベルグが、今年も躍動している。10番手リアム・ローソン（レーシングブルズ）、11番手フランコ・コラピント（アルピーヌ）と続いており、ベスト・オブ・ザ・レストの座は誰になるかはまだまだ分からない。

アストンマーティン勢はフェルナンド・アロンソが20番手、ランス・ストロールが21番手だった。このアストンマーティンとキャデラックは、このセッションで3種類（ソフト、ミディアム、ハード）全てのタイヤを試した。