F1イギリスGP FP1速報｜母国ハミルトンがトップタイム。アントネッリ2番手……今回はフェラーリvsメルセデスの構図？ アロンソ20番手
フェラーリのルイス・ハミルトンが、F1イギリスGPのFP1でトップタイムをマークした。
Lewis Hamilton, Ferrari
写真：: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
F1イギリスGPのフリー走行1回目が行なわれ、フェラーリのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。タイムは1分29秒260であった。
2番手はメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが2番手。ハミルトンには0.2秒もの差をつけられた。3番手にはシャルル・ルクレール、4番手はジョージ・ラッセルと、フェラーリ勢とメルセデス勢がトップ4を占める格好となった。
その後方5〜8番手は、マクラーレンとレッドブルが分け合う格好となった。中団グループ最速は、昨年ここシルバーストンで初の表彰台（3位）を獲得したアウディのニコ・ヒュルケンベルグで9番手だった。
アストンマーティン・ホンダ勢はフェルナンド・アロンソは20番手、ランス・ストロールが22番手となった。
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