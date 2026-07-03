F1イギリスGP FP1速報｜母国ハミルトンがトップタイム。アントネッリ2番手……今回はフェラーリvsメルセデスの構図？　アロンソ20番手

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フェラーリのルイス・ハミルトンが、F1イギリスGPのFP1でトップタイムをマークした。

田中 健一
編集:
Lewis Hamilton, Ferrari

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写真：: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

　F1イギリスGPのフリー走行1回目が行なわれ、フェラーリのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。タイムは1分29秒260であった。

　2番手はメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが2番手。ハミルトンには0.2秒もの差をつけられた。3番手にはシャルル・ルクレール、4番手はジョージ・ラッセルと、フェラーリ勢とメルセデス勢がトップ4を占める格好となった。

　その後方5〜8番手は、マクラーレンとレッドブルが分け合う格好となった。中団グループ最速は、昨年ここシルバーストンで初の表彰台（3位）を獲得したアウディのニコ・ヒュルケンベルグで9番手だった。

　アストンマーティン・ホンダ勢はフェルナンド・アロンソは20番手、ランス・ストロールが22番手となった。

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