F1イギリスGP予選速報｜アントネッリがポールポジション。フェラーリ勢2台を抑える。ハジャーがフェルスタッペンを上回る5番手
メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが、F1イギリスGPの予選で最速タイムをマークした。
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
写真：: Erik Junius
F1イギリスGPの予選が行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがポールポジションを獲得した。
2番手にはシャルル・ルクレール、3番手にはルイス・ハミルトンと、フェラーリ勢2台が続いた。ジョージ・ラッセルが4番手だった。
レッドブルのアイザック・ハジャーは、マックス・フェルスタッペン（7番手）を上回る5番手をマークした。
レーシングブルズ勢は今回のグランプリでは好調で、この予選でも2台揃ってQ3進出を果たし、9番手と10番手と確保した。
アストンマーティン・ホンダ勢は今回も苦戦。トップから3.6秒遅れ、キャデラック勢からも1.5秒ほど遅れた21番手と22番手だった。
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