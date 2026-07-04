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F1イギリスGP予選速報｜アントネッリがポールポジション。フェラーリ勢2台を抑える。ハジャーがフェルスタッペンを上回る5番手

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが、F1イギリスGPの予選で最速タイムをマークした。

田中 健一
編集:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Erik Junius

　F1イギリスGPの予選が行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがポールポジションを獲得した。

　2番手にはシャルル・ルクレール、3番手にはルイス・ハミルトンと、フェラーリ勢2台が続いた。ジョージ・ラッセルが4番手だった。

　レッドブルのアイザック・ハジャーは、マックス・フェルスタッペン（7番手）を上回る5番手をマークした。

　レーシングブルズ勢は今回のグランプリでは好調で、この予選でも2台揃ってQ3進出を果たし、9番手と10番手と確保した。

　アストンマーティン・ホンダ勢は今回も苦戦。トップから3.6秒遅れ、キャデラック勢からも1.5秒ほど遅れた21番手と22番手だった。

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