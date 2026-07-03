F1イギリスGPスプリント予選速報｜シルバーストン大興奮！　ハミルトンがアントネッリを僅差で抑え最速

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ルイス・ハミルトンが、F1イギリスGPのスプリント予選で最速タイムをマークした。

田中 健一
編集:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

　F1イギリスGPのスプリント予選が行なわれ、ルイス・ハミルトン（フェラーリ）がトップタイムをマーク。土曜日に行なわれるスプリントレースのポールポジションを獲得した。

　ハミルトンはセクター2で全体ベストを計測。アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）を僅か0.011秒抑えて最速タイムをマークした。リーダーボードの一番上にハミルトンの名前が表示された直後、サーキットは大歓声に包まれた。

　3番手にはマックス・フェルスタッペン（レッドブル）、4番手にはシャルル・ルクレール（フェラーリ）が続いた。

　レーシングブルズ勢は速さを見せ、2台揃ってSQ3に進出。最終的にはリアム・ローソンが9番手、アービッド・リンドブラッドが10番手となった。

　アストンマーティン・ホンダ勢は今回も苦戦。フェルナンド・アロンソが21番手、ランス・ストロールが22番手と、グリッド最後列を占める結果となった。

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