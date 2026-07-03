F1イギリスGPスプリント予選速報｜シルバーストン大興奮！ ハミルトンがアントネッリを僅差で抑え最速
ルイス・ハミルトンが、F1イギリスGPのスプリント予選で最速タイムをマークした。
Lewis Hamilton, Ferrari
写真：: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
F1イギリスGPのスプリント予選が行なわれ、ルイス・ハミルトン（フェラーリ）がトップタイムをマーク。土曜日に行なわれるスプリントレースのポールポジションを獲得した。
ハミルトンはセクター2で全体ベストを計測。アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）を僅か0.011秒抑えて最速タイムをマークした。リーダーボードの一番上にハミルトンの名前が表示された直後、サーキットは大歓声に包まれた。
3番手にはマックス・フェルスタッペン（レッドブル）、4番手にはシャルル・ルクレール（フェラーリ）が続いた。
レーシングブルズ勢は速さを見せ、2台揃ってSQ3に進出。最終的にはリアム・ローソンが9番手、アービッド・リンドブラッドが10番手となった。
アストンマーティン・ホンダ勢は今回も苦戦。フェルナンド・アロンソが21番手、ランス・ストロールが22番手と、グリッド最後列を占める結果となった。
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