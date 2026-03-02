本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

小椋藍、自己ベストタイ5位も反省しきり「自分の酷さに驚いた。1年前と違って、全く嬉しくない」

MotoGP
タイGP
小椋藍、自己ベストタイ5位も反省しきり「自分の酷さに驚いた。1年前と違って、全く嬉しくない」

HRC渡辺社長、2021年のF1撤退でプロジェクトにブランクが生じたと認める。しかし今後それを防ぐためのHRC

F1
オーストラリアGP
HRC渡辺社長、2021年のF1撤退でプロジェクトにブランクが生じたと認める。しかし今後それを防ぐためのHRC

WEC、中東地域の混乱を受け、カタールでの開幕戦に関する声明を発表。モータースポーツ関係者の渡航に影響が及ぶのは避けられず？

WEC
WEC、中東地域の混乱を受け、カタールでの開幕戦に関する声明を発表。モータースポーツ関係者の渡航に影響が及ぶのは避けられず？

ルクレール、F1シーズン開幕を前にモナコで結婚式を挙げる

F1
オーストラリアGP
ルクレール、F1シーズン開幕を前にモナコで結婚式を挙げる

マルク・マルケス、”安全策”のはずがまさかのパンク「まるで大きな岩にぶつかったようだった」

MotoGP
タイGP
マルク・マルケス、”安全策”のはずがまさかのパンク「まるで大きな岩にぶつかったようだった」

今年のF1は難しい？　フェルスタッペン「観ていて理解するのは難しいよ。僕らも慣れるのに時間がかかる」

F1
今年のF1は難しい？　フェルスタッペン「観ていて理解するのは難しいよ。僕らも慣れるのに時間がかかる」

これも盛者必衰？　MotoGPで栄華を極めたドゥカティ、1645日ぶりに表彰台逃す

MotoGP
タイGP
これも盛者必衰？　MotoGPで栄華を極めたドゥカティ、1645日ぶりに表彰台逃す

太田格之進、ホンダのインディカーファクトリー参戦計画を「全く知らなかった」。しかし米国最高峰を目指す目標に変化なし

IndyCar
太田格之進、ホンダのインディカーファクトリー参戦計画を「全く知らなかった」。しかし米国最高峰を目指す目標に変化なし
F1 オーストラリアGP

HRC渡辺社長、2021年のF1撤退でプロジェクトにブランクが生じたと認める。しかし今後それを防ぐためのHRC

HRCの渡辺康治社長は、2021年限りでホンダがF1を撤退したことで、同社のF1プロジェクトに一時ブランクが生じたことを認める。しかしそういう状況を再発させないために立ち上げられたのが、現在のHRCなのである。

田中 健一
編集:
HRC, Hoda F1 engines and PUs

写真：: Honda

　ホンダは、2021年限りでF1から一時撤退したというのが正式な立場。2022年から2025年までは、HRC（ホンダ・レーシング）を介してレッドブル・パワートレインズ（RBPT）をサポートしていたという身であり、この間はPU開発が凍結されていた。そして今年が”F1復帰”を果たすシーズンということになる。

　海外では、一時F1から撤退したことで開発をストップしてしまったことが、今回の出遅れに関連しているのではないかとも報じられた。

　渡辺康治HRC社長は、その可能性も否定できないと認めた。

「2021年で正式参戦が終了したことで、エンジニアは量産車の開発や先進エネルギーパワーユニット研究関連に異動しました。実際にプロジェクトから人はいなくなっています」

「その後は、レッドブルへの供給のためだけに、一部のエンジニアとメカニックが残っていたという状況だったので、そこには確かにブランクが発生しています。その後、2022年の11月にHRCとして（F1用PUの）製造者登録をして、2023年の4月にホンダの経営会議で参戦が認められました。そこからスタッフを集め始めましたから、多くのエンジニアが一旦いなくなっている状態なのは事実です。その影響は、正直に言って出ていると思います」

「2022年は、コスト制限がない時期でした。しかし2023年からはコスト制限が課された。エンジニアたちは頑張ってくれていますけど、プロジェクトに戻るというところでは、少し時間差があったというのも正直なところです」

　武石伊久雄専務も、次のように説明した。

「エンジニアをF1のプロジェクトに戻すための、タイムラグがあったのは事実です。そしてコストキャップでも制限されました。当然、他のメーカーも同じ状況なのですが、そのタイムラグとかコストキャップの妙みたいなところも含めて、少し出遅れた感が否めないです」

「そこは自分の反省かなと思っています」

　ただ、こういう状況を二度と生み出さないようにするための策として考えられたのが、F1のプロジェクトをHRCで担うという体制である。

　これまでホンダのF1活動は、本田技術研究所内の”プロジェクト”として行なわれてきた。そのため、F1に参戦するとなれば、研究所内の各部門からエンジニア／スタッフが集められ、撤退するとなればエンジニア／スタッフは、他の研究開発部門に異動……F1の知見は引き継がれず、前述したような”ブランク”が生じることになった。

　しかしかつては二輪のレース専門会社であったHRCに、四輪レース部門を統合し、F1もここで担うという形にしたことで、たとえF1から撤退することになったとしても、その経験が引き継がれる形にすることを目指したわけだ。

　渡辺HRC社長は以前、こう語っていたことがある。

「F1は本田技術研究所内の”プロジェクト”という形を採ってきましたが、これには継続性の問題がありました。F1をやるためにプロジェクトリーダー（LPL）を定め、そこに社内の精鋭たちを集めてきました。しかし、いざF1の活動自体をやめてしまうと、F1に関わっていたスタッフが全員いなくなり、予算もなくなってしまうということになります」

「今後はHRCというレース専門会社の中でF1をやることになります。我々はHRCは、将来のモータースポーツの技術研究をやらせてもらうということを、親会社から許可されています。つまり、F1をやめたとしても、人や予算がゼロになることはないということが保証された。それが大きいと思っています」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 WEC、中東地域の混乱を受け、カタールでの開幕戦に関する声明を発表。モータースポーツ関係者の渡航に影響が及ぶのは避けられず？
More from
田中 健一

ホンダ・レーシング”RA626H”はまだ本来のパフォーマンスではない「振動の問題さえ解決できれば……」

F1
F1
ホンダ・レーシング”RA626H”はまだ本来のパフォーマンスではない「振動の問題さえ解決できれば……」

アストンマーティン・ホンダが悩まされた、”振動”によるバッテリーへのダメージとはどんなモノなのか？「そのまま走行していちゃいけないという状況だった」

F1
F1
アストンマーティン・ホンダが悩まされた、”振動”によるバッテリーへのダメージとはどんなモノなのか？「そのまま走行していちゃいけないという状況だった」

ピレリ、マリオ・イゾラの退社を発表「モータースポーツ事業部門の発展に多大な貢献をしてくれた」と感謝。後任はマラフスキ氏

F1
F1
ピレリ、マリオ・イゾラの退社を発表「モータースポーツ事業部門の発展に多大な貢献をしてくれた」と感謝。後任はマラフスキ氏
More from
アストンマーティン

ホンダ・レーシング／HRCが緊急会見。テストでトラブルが多発した原因を説明「異常振動が起き、バッテリーのシステム系にダメージを被ってしまった」

F1
F1
ホンダ・レーシング／HRCが緊急会見。テストでトラブルが多発した原因を説明「異常振動が起き、バッテリーのシステム系にダメージを被ってしまった」

F1ドメニカリCEO、ハミルトンとアロンソは「引退しない」と願望。でも「もしそうなっても、すぐに若い世代が注目を集める」と自信

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
F1ドメニカリCEO、ハミルトンとアロンソは「引退しない」と願望。でも「もしそうなっても、すぐに若い世代が注目を集める」と自信

我々は不利な状況に置かれた……アストンマーティンF1、テスト最終日に僅か6周。開幕まであと僅か「やるべきことは非常に多い」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
我々は不利な状況に置かれた……アストンマーティンF1、テスト最終日に僅か6周。開幕まであと僅か「やるべきことは非常に多い」

最新ニュース

小椋藍、自己ベストタイ5位も反省しきり「自分の酷さに驚いた。1年前と違って、全く嬉しくない」

MotoGP
タイGP
小椋藍、自己ベストタイ5位も反省しきり「自分の酷さに驚いた。1年前と違って、全く嬉しくない」

HRC渡辺社長、2021年のF1撤退でプロジェクトにブランクが生じたと認める。しかし今後それを防ぐためのHRC

F1
オーストラリアGP
HRC渡辺社長、2021年のF1撤退でプロジェクトにブランクが生じたと認める。しかし今後それを防ぐためのHRC

WEC、中東地域の混乱を受け、カタールでの開幕戦に関する声明を発表。モータースポーツ関係者の渡航に影響が及ぶのは避けられず？

WEC
WEC、中東地域の混乱を受け、カタールでの開幕戦に関する声明を発表。モータースポーツ関係者の渡航に影響が及ぶのは避けられず？

ルクレール、F1シーズン開幕を前にモナコで結婚式を挙げる

F1
オーストラリアGP
ルクレール、F1シーズン開幕を前にモナコで結婚式を挙げる