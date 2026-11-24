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F1 ラスベガスGP

ベアマンのハースとの契約がなかなか決まらない。その理由は金銭的な条件？「あと2戦なのに……あんまり良い気分じゃないね」

オリバー・ベアマンとハースF1の来季契約が未だ締結されていない。その背景には、金銭的な条件があるようだ。ちなみにフェラーリは、既にベアマンとの契約オプションを行使済みである。

Roberto Chinchero

編集: 2026/11/24 8:02

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Oliver Bearman, Haas F1 Team

写真：: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

フェラーリの育成ドライバーであるオリバー・ベアマンは、まだ2027年ハースF1との契約を締結していない。その背景には金銭的な問題があるようだ。

アメリカGPを前に、ハースF1はエステバン・オコンの後任として来季ラファエル・カマラを起用することを発表した。その後すぐ、ベアマンとの契約延長も発表されるものと見られていたが、ラスベガスGPが終わってもその発表はなされていない。

あまりにも長く沈黙が続いていることから、来季ベアマンは他のチームに移籍するのではないかという噂も飛び交うほどの話題になっている。

ベアマンは2027年にハース以外のチームでレースをする可能性を否定してきた。そしてハースとしても、ベアマンの働きに満足しており、残留は確的的と見られていた。しかし交渉は、当初の予想をはるかに超えて長引いている。

交渉が長引いている理由として飛び交っている憶測としては、ベアマンとフェラーリの契約問題や、ベアマンの将来性についてのものだ。しかしmotorsport.comが入手した情報によれば、契約締結を阻んでいる問題は、ハースとの契約における金銭的な条件にあるようだ。

フェラーリは既に、ベアマンをドライバー育成プログラムに残留させるオプションを行使している。フェラーリは2021年にベアマンがドライバー・アカデミーに加入して以来、このベアマンを育て上げるために多額の資金を投入してきた。もしベアマンを手放すことになれば、これまでの努力を無駄にする大きな損失となるだろう。

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto di: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

とはいえベアマンとしては、一刻も早くフェラーリ入りを果たしたいと考えている。そのため、もし2028年シーズンにフェラーリに招集されることがなければ、2027年限りでフェラーリの育成プログラムを離れる可能性もある。

ただこのシナリオは、ハースとの契約更新の障害にはならないはずだ。またルイス・ハミルトンの年齢的なことを考えても、シートが空くまでにはそう長くはかからないはずであり、短期的に関係を断ち切る必要はない。

そのため現在の交渉は、ハースとベアマンの間で行なわれている。その中で争点となっているのは、ハースが提示した年俸だ。ベアマン本人とそのマネジメント陣は、提示された金額は、自分たちの期待に見合ったモノではないと考えている。

双方とも合意する必要があることを認識しているにもかかわらず、交渉は長期的にこう着状態に陥っている。ベアマン本人もラスベガスGP直前に、現在の状況への失望を隠さなかった。

「特に新しいことは何も言えない。正直なところ、シーズン20戦目を迎えても来シーズンの契約がまだ決まっていないことに、かなり失望している。奇妙な状況だけど、解決に向けて努力している」

ベアマンは今季、チームのエースドライバーとして実力を証明できたと自負している。それだけに、現在の不確実な状況に対処するのが難しいと認めた。しかしその一方で、他のチームに移籍する可能性についてはきっぱりと否定した。

「その可能性はない。ゼロだ」

そうベアマンは語った。

「2027年の目標は明確だ。まだやり残したことがあると思っている。そしてさらに先の未来については、正直に言って僕の手には負えない部分もある」

ベアマンは、フェラーリ入りの希望を明言してきたが、そのために必要なのはパフォーマンスだけではないことを理解している。

「もちろんフェラーリと契約を結んでいる。フェラーリは僕に、F1にデビューするといういう素晴らしいチャンスを与えてくれた」

「僕はまだフェラーリのジュニアドライバーで、フェラーリでレースをすることが究極の夢だ。まず第一に、フェラーリは最も象徴的なチームであり、子供の頃の僕を最初に信じてくれたチームだ」

「今でもフェラーリでレースをすることは僕の究極の夢だけど、将来を見据えるといくつかの課題があるかもしれない。それは否定できない。明白なことだ」

「この件については、僕にはあまり発言権はない。ただ、今後の展開を見守るしかないだろう」

ベアマンのハースとの契約を阻んでいるのはフェラーリではない。ハースとベアマンの間の契約条件が、その要因である。motorsport.comが入手した情報では、この問題はアブダビでの最終戦を迎える前には解決する見込みで、おそらくいずれかもしくは双方が、金銭面で妥協することによって解決するだろう。

ただ契約が早期にまとまらなかったことについて、ベアマンの苛立ちは決して軽減されるものではない。

「残り2戦の段階で、何も解決していない状況は、良い気分じゃないね」

そうベアマンは語った。

「ほぼ合意に達していることはわかっているけど、実際にはまだ合意には至っていない。契約書にサインしていないのに、ここにいる言い訳はできないからね」

ベアマンが来季カマラと共にハースF1チームのマシンを駆ることは、ほぼ間違いないだろう。しかし契約がなかなか締結されないという今の状況は、ベアマンに大きなプレッシャーをかけてきたことだけは間違いない。

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