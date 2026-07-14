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ホンダF1、アップデート版PU投入まであと2戦……しかし大切な2戦。折原エンジニア「現行スペックでのデータや経験を蓄積することも重要」

F1ベルギーGPに向け、ホンダF1の折原伸太郎エンジニアがコメント。PUメーカーにとって重要な評価の場になると語った。

田中 健一
編集:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

　F1は今年も伝統のスパ・フランコルシャンに挑む。今年のF1にとってスパは、特にチャレンジングなサーキットと言えるかもしれない。回生できる場所が少ないため、必要な電気エネルギーを確保するのが難しいからだ。

　ホンダのトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎も「とてもチャレンジングなサーキット」だと語った。

「スパは2026年シーズン最長のサーキットであり、複雑なコーナーセクションを持つテクニカルなコースとして、ドライバーやファンから人気のサーキットのひとつです」

　折原エンジニアは、ホンダF1のプレスリリースにそうコメントを寄せた。

「ロングストレートと高速コーナーが組み合わさっており、ドライバーのアクセル操作の予測や、1周を通じたエネルギーマネジメントの最適化という観点で、エンジニアにとっても非常にチャレンジングなサーキットです」

「サーキットの長さに対して回生可能な電気エネルギーの量が非常に限られるため、エネルギーマネジメントに関してPUマニュファクチャラーにとって重要な評価の場となります。そのため、ロングストレートでのMGU-Kの出力を含めたデプロイメント戦略がより重要となります」

「またPUへの負荷も大きく、パフォーマンスだけでなく信頼性も求められます」

　ホンダはオランダGPで、アップデート版のPUを投入する予定。今週末のスパも含め、現行PUを使うのはあと2戦である。ただこの2レースも、ホンダにとっては非常に貴重だと折原エンジニアは言う。

「オランダGPでの新エンジン投入まで残り2レースとなる中、現行スペックで得られるデータや経験を最大限蓄積することも重要です」

「ここで得られた知見は、今後新PUを使用するサーキットの中でも、モンツァのようなロングストレートを持つコースで活かしていきます」

　そしてスパと言えば、”スパ・ウエザー”と呼ばれる予測が大変難しい天候で有名なサーキットだ。折原エンジニアも、その点に気を引き締める。

「不確定要素となるのが、変わりやすい天候です。シルバーストンではドライコンディションが続きましたが、今回初めて本格的なウェットコンディションでのセッションになる可能性があります」

「天候に関しては何が起こってもおかしくないと考えています」

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