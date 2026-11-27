F1 カタールGP

ラッセル、フェルスタッペンとの舌戦を反省？ 発言撤回はせず「正直すぎたのも問題だったのかも」

ジョージ・ラッセルは、マックス・フェルスタッペンとの舌戦と、F1ラスベガスGPでの自身の致命的なミスについて振り返った。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/27 3:36

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写真：: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

メルセデスのジョージ・ラッセルは、F1ラスベガスGPのFP3での衝突に端を発したマックス・フェルスタッペン（レッドブル）とのいざこざについて、「正直すぎたことが問題だった」と語った。

2024年のシーズン終盤、カタールGPの予選でラッセルの走行を妨害したとしてフェルスタッペンが1グリッド降格ペナルティを受けたことをきっかけに確執が続いてきたふたりだが、先日のラスベガスGPのFP3での接触により、その確執が再びあらわとなった。

フェルスタッペンは最終コーナーでラッセルを追い抜き、ラッセルのアタックラップを台無しにした。これは明文化されていない紳士協定を破った形であり、フェルスタッペンはスチュワードから警告を受けたものの、それを問題視していなかった。

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結果としてタイトル争いも落ち着いたシーズン終盤の静かな時期に、必要のない、とはいえ多少は見応えのある形でライバル関係が再燃した。

ラッセルは「彼は毎週のように、多くのドライバーに対して同じことをしている」とフェルスタッペンを批判した。

「そして誰もがそれを受け入れている。でも、僕は誰かにこんなふうにひどい目に遭わされて、そのうえ自分が誰よりも偉く、優れているかのように振る舞われることを受け入れるつもりはない。誰かがあいつに立ち向かわなければならない」

ラスベガスGPの決勝レースでは、首位を走るフェルスタッペンに何度もラッセルが攻撃を仕掛けたが、フェルスタッペンが何度もそれを退けた。

最終的に、ラッセルはチームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリを追い抜こうとして止まりきれず、ウォールにヒット。それを見ていたフェルスタッペンは、レース後喜びを隠さなかった。

「今日、ある特定の人物にまったくチャンスがなかったことは、実に愉快だった」と、ラッセルを指してコメントしたのだ。

「彼は明らかに、レース中ずっとあらゆるコーナーで負けていた。だが、それも彼にはふさわしいことだ。いずれにしても、個人的に言えば、この戦いはF1とは何の関係もなかった」

「だけど、これは彼らしいよね。サーキットの外では口が達者だが、サーキット上では今シーズンずっと完全な大惨事だった。特にあのマシンなのにね。だから、実にぴったりだ。今日もまた、まさに自業自得ということだ」

「彼は僕のレベルにはまったく及ばない。だからあんな発言をされても、まったくモチベーションにはならない」

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こうしたやり取りから数日が経ち、両者の怒りも収まってきた。ラッセルは冷静沈着なフェルスタッペンとの心理戦で勝つことはあまりないかもしれないが、自分の発言については今も撤回していない。

この件についてカタールで改めて質問されたラッセルは、次のように振り返った。

「レース後のコメントのいくつかは、かなり面白いと思った。でも結局のところ、彼は素晴らしいレースをして勝った。だから、言いたいことを何でも言える立場にある。本当にね」

「結局、フリー走行後に話したことについては、今も自分の考えを変えていない。ただ、レースに出て勝ったのは彼で、僕ではなかった」

「コース上での僕の対応は、相手が誰であっても同じだったと思う。ラップに向けて準備しながら最終コーナーに進入しているときに、誰かにそこで追い抜かれたら、次のアタックラップは台無しになると分かっているからだ」

「だから、選択肢は2つある。ポジションを奪い返して通常どおりラップを開始するか、前のマシンに近づきすぎてしまうため、次のラップを失うことを受け入れるかだ」

決勝レースでのミスについて、ラッセルはシーズン終盤に大きな結果を残したいという思いが強く、厳しいシーズンを過ごしてきた中で、士気を高めるためにもう1勝を挙げようとリスクを取りすぎているのかもしれないと認めた。

「ラスベガスでのミスは、チームメイトを追い抜こうとしていたときに起きた。正直に言えば、今の僕はリスクを取る度合いが少し大きすぎるのだと思う。シーズン終盤に大きな結果を狙い、印象に残る結果をひとつでも多く残したいという気持ちがあるからだ」

「もしシーズン開幕戦だったなら、残り2周であのような仕掛けをすることは絶対になかった。でも、シーズン残り2戦という状況だったから、挑戦してみたかった。フラストレーションから仕掛けたわけではない。勝利を手にするために、より大きなリスクを取ろうとしただけだ」

「振り返ってみればミスだったか？ そうだね。でも、慎重に走ることもできたし、そうしていれば3位か2位でフィニッシュできたと確信している。そして、おそらく仕掛けなかった自分に腹を立てていただろう」

ラッセルは自分の考えをメディアに対して率直に話しすぎたのかもしれないとも示唆した。それが一連の出来事から得た「最大の教訓」だという。

「もしかすると、あまりにも率直で正直すぎたことが問題だったのかもしれない。メディアやジャーナリストの皆さんとは良い関係を築けていると感じているし、ときどき、目の前の一人と話しているわけではないということを忘れてしまう」

「僕はテレビを通じて何百万人もの人に話しているんだ。だから、良好な関係が、実際には少し自分の足を引っ張ってしまったのかもしれない。それも、今の世界で生きていくうえでの人生の教訓だと思う」

「競争するのはサーキットの上であり、僕がバトルをしたいのもそこでだ。マックスのドライビングの才能や、サーキット上で成し遂げてきたことは大いに尊敬している。それだけだよ」

「誰かと険悪な関係になりたいとは思っていない。僕はそういう人間ではないんだ」

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