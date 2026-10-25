F1 アメリカGP

最悪の週末から最高の予選結果に……ハジャー大復活でフェルスタッペンに肉薄「セッティングを大きく変えたのが実を結んだ」｜F1アメリカGP予選

レッドブルのアイザック・ハジャーは、F1アメリカGPのフリー走行では苦労していたが、予選では復活。決勝ではチームメイトのフェルスタッペンと共に、アントネッリ攻略を狙うと語った。

Lydia Mee

編集: 2026/10/25 3:45

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

写真：: Rudy Carezzevoli / Getty Images

F1アメリカGPの予選でレッドブルのアイザック・ハジャーは、チームメイトのマックス・フェルスタッペンに僅差の3番手となった。フリー走行までは大きく苦戦していたが、セットアップを変更したことで改善。決勝ではポールポジションを獲得したアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）を、レッドブル一丸となって負かしに行くと語った。

ハジャーは今週末のアメリカGPでFP1から苦戦。フェルスタッペンに1秒近く引き離され続けた。しかし予選では一転好走。Q1をソフトタイヤ1セットのみで通過すると、Q2をQ1で使った中古タイヤのアタックだけで突破。Q3ではフェルスタッペンまで0.036秒差まで迫り、3番グリッドを手にした。走行プランもフェルスタッペンと全く同じというところに、その価値がある。

ハジャー曰く、セッティングを大幅に変更したことで、マシンが劇的に変化したようだ。

「僕にとっては最悪の週末だったんだ」

ハジャーは予選後の記者会見でそう語った。

「何度もトラックリミット違反でタイムが抹消されてしまった。今朝は、ソフトタイヤで一度もアタックラップを成功させることができなかったんだ」

「マシンにパフォーマンスがあるのは分かっていた。半周ほど快適に走れる時もあったけど、1周にわたってそれを維持することができなかった」

「でも、予選ではマシンが本当に生き生きと動き出したように感じた。セッティングには本当に徹底的に取り組んだんだ。今週末には色々なことを試したけど、それが実を結んだんだ」

「そういうわけで、本当に満足している。でも、少し悔しい気持ちもあるね。最後のアタックはそれほどではないけど、Q3最初のアタックが悔しいんだ。最後のアタックは路面状況が悪く、良いアタックではなかったけど、それは皆が同じ状況だったからね」

「最初のアタックでは、強烈な追い風を受けてかなりタイムをロスしたように感じた。今日は追い風が強かったんだ。でもまあ、挽回できたから満足している」

アントネッリに優勝争いを挑めるかと尋ねられたハジャーは、レッドブル2台で総力戦を仕掛けると語った。

「僕らは2台が並んでいるから少し有利だよね。そのアドバンテージを活かしたいと思う」

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