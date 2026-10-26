F1 アメリカGP

今や4番手チームに成り下がってしまったマクラーレン。アップデートの有無で勢力図激変……ノリス「低速コーナーの性能が十分なレベルじゃない」

ランド・ノリスは、今やマクラーレンは4番目のチームに成り下がってしまったと嘆いた。

Alex Harrington

公開日時: 2026/10/26 11:18

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Lando Norris, McLaren

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

マクラーレンのランド・ノリスは、F1アメリカGPを5位で終え、今や4番手のチームに転落してしまったことは「かなり明白だ」と認めた。

サーキット・オブ・ジ・アメリカズで行なわれたF1アメリカGPで、ノリスは5位でフィニッシュ。チームメイトのオスカー・ピアストリは7位だった。勝ったメルセデスはもちろん、フェラーリやレッドブルには全く太刀打ちできなかった。

昨年はダブルタイトルを獲得したマクラーレン。しかし今季は、アップデートの有無によって、勢力図が大きく変わることを認めた。

「何かパーツを装着したら魔法のように速くなって、突然表彰台争いに加われるようになることを期待しているんだ。全ては順調に進んでいるんだけど、フェラーリをはじめどのチームもアップデートを投入して、彼らも成果を挙げているんだ。ただ僕らは、必要としている部分、例えば低速コーナーのパフォーマンスなどで、まだ十分なレベルに達していない」

「リヤのグリップと低速域のグリップがもっと必要なんだ。これは長い間抱えている問題で、解決するのが難しいみたいなんだ」

マクラーレンは4番目のマシンになってしまったのかと尋ねられると、ノリスはこう語った。

「それは明らかだと思う」

他の3チームに挑むだけのペースがなかったマクラーレンは、バーチャル・セーフティカー（VSC）もしくはセーフティカー（SC）の出動を期待して、1ストップ作戦に賭けた。しかしこれが功を奏することはなかった。

「1ストップに挑戦してみたんだ。ペースは全然足りなかったけど、とにかく挑戦してみるしかなかった。VSCかSCがいいタイミングで出ていれば、表彰台争いに十分加われた可能性がある。実際、2位だって狙えたかもしれない。今日はいいレースだったと思う。自分の力を出し切れたしね。5位という結果は最高とは言えないけど、満足している」

この1ストップ作戦を採ったことで、ノリスはレース終盤に、消耗が進んだハードタイヤで、タイヤを交換を済ませたばかりのマックス・フェルスタッペン（レッドブル）と対峙せねばならなかった。数周にわたって抑え込んだものの、結局フェルスタッペンに抜かれてしまった。

「彼がオーバーテイクモードを起動し、僕はブーストモードを使って防御せざるをえなかった。その時点で、簡単に抜かれてしまうだろうと考えていた。そして実際に彼はそれをやってのけた。僕がトラフィックに巻き込まれた途端、勝負は決まり、他のドライバーにとっては楽勝だったと思う」

なおマクラーレンはレース中に、ピアストリとノリスのポジションを入れ替えた。これについてノリスは、自分の方が週末を通じて速かったため、「当然の選択だった」と語った。

この結果は非常に重要だ。マクラーレンは現時点で、レッドブルとコンストラクターズランキング3位をかけて激しい争いを繰り広げている。アメリカGPを終えた時点で2チームはいずれも355ポイント獲得で同点。残り5戦では、個々のドライバーの成績よりも、チームの利益を最優先することになるだろう。

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