F1 ラスベガスGP
感情のコントロールが、ラップタイム向上の繋がった！？ レッドブル代表、ハジャーの成長を実感「彼はとても知的なんだ」
レッドブルのローレン・メキーズ代表は、アイザック・ハジャーについて、感情をコントロールすることによってラップタイムを向上させていると語る。
Rahaan Mazumder Ronald Vording
編集: 2026/11/25 7:19
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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing
写真：: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
レッドブルのアイザック・ハジャーは、F1ラスベガスGPの決勝レースで序盤は上位を走りながら、26周目にフロントウイングが突如破損し後退。最終的に無得点で終えた。しかしチーム代表のローレン・メキーズは、ラスベガスでのハジャーの走りに大いに期待を寄せていた。
ハジャーは今年のF1ラスベガスGPで予選4番手。決勝レースでも、チームメイトのマックス・フェルスタッペンの後方を走り、レッドブルが一時1-2体制を築くなど速さを見せた。
メキーズ代表はこのハジャーの活躍を称賛。精神的に落ち着いてきたことが、今やスピードに直接結びついていると確信している。
ハジャーは木曜日に、「もう失うものはない」と宣言し、残り3戦で勝利を目指すという大胆な姿勢を見せた。これについてレース後に尋ねられたメキーズ代表は、ハジャーの速さと戦術面での規律を称賛した。
「彼は本当に素晴らしい走りを見せてくれた」
そうメキーズ代表は語った。
「彼は実力であのポジションにいた。速さがあったからこそ、そして攻守両面の動きを非常によく理解していたからこそ、あのポジションにいたんだ。それは我々にとって最高の状況だった。そしてバトルは後回しにして、後続に追いつかれないように集中するよう指示した時も、彼はそのことをよく理解してくれた」
メキーズ代表は、サンパウロGPでハジャーが3位に入ったことを挙げ、着実な成長の証だと語った。
「今回彼は予選4位、決勝では我々が1-2体制を築いた」
そうメキーズ代表は語った。
「前回のレースでは2位と3位だったが、この時にアイザックは、マックスにポジションを譲っての3位だった。だから、これは良いニュースだ」
ハジャーは感情の起伏が激しいドライバーとして知られてきた。しかしメキーズ代表によれば、最近では冷静さを保つことができるようになってきており、そのことがパフォーマンス向上に繋がっているという。
「アイザックは非常に知的な人物だ。ドライバーがマシンに乗っている時に感情をコントロールするためにどれほどの苦労を強いられているかは、ドライバーではない我々にはなかなか理解しにくいモノだ」
そうメキーズ代表は説明した。
「彼もそのことを認識しており、感情をうまくコントロールすることが、ドライビングの面だけでなく、エンジニアとのコミュニケーションの質という点でも、ラップタイムに繋がることをよく理解している」
「そしてご指摘の通り、彼はここ2〜3レースで非常に大きな進歩を遂げた。今後さらに大きな可能性を秘めていると確信している。エンジニアリングチームとの連携もますます円滑になっている。感情をコントロールできた時の方が、彼は良い走りを見せるんだ」
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