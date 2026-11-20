F1 ラスベガスGP

フェルスタッペン、理想はNAエンジン復活？「僕がルールを決めたら、走れなくなるコースもあるけどね」

フェルスタッペンは、V8エンジンの復活がF1にとって正しい方向への一歩と評価。ただし、自分がルールを決める立場なら、さらに大幅な変更を加えていたと語った。

Ronald Vording

公開日時: 2026/11/20 9:56

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FIAのモハメド・ベン・スレイエム会長は、11月16日（月）に行なわれた次世代F1に関する会議を経て、V8エンジンの復活をSNSで宣言した。FIAもその関連情報をSNSに投稿したが、それらは次々と削除されることになった。

現状、スレイエム会長の投稿以外はF1のV8エンジン回帰の情報は消し去られている。ただ、V8エンジンがF1に復活することにパドック内で疑いの余地はないようだ。2.1リッターのターボ付きV8エンジンに、現状よりも縮小されたハイブリッドシステムを組み合わせることで基本合意に達し、導入時期は2031年ではなく2030年になると考えられている。

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現行レギュレーションに対する最大の批判者の一人であり、変更を強く求めてきたドライバーの一人でもあるマックス・フェルスタッペン（レッドブル）は、F1の将来の計画を歓迎している。ただし、この変更によって自身がF1に長く留まるかどうかを判断するには、まだ早すぎるとフェルスタッペンは話した。

「分からない。間違いなく今よりは良くなるけれど、2030年以降に自分がどうするかは、今は言えない。ただ、スポーツそのものにとっては良い選択だ」

フェルスタッペンとレッドブルの契約は、2030年末までとなっている。そのため、彼は新レギュレーションのF1マシンを経験することになるだろう。V8エンジンの復活に加え、新ルールではマシン重量のさらなる軽量化も見込まれている。

2030年に向けた計画は、自分がルールを決める立場だった場合に考えた内容と同じなのかとmotorsport.comが尋ねると、フェルスタッペンは完全にはそうではないことを明らかにした。

「いいや。でもそれは（自分のプランだと）音が大きくてレースができなくなるコースがでてくるからでもある！」

「僕に任せてもらえるなら、ターボを外す。そして電力もなくす。まあ、プッシュ・トゥ・パスとして使うのはいいかもしれないけれど、バッテリーに頼る部分はもうそれほど必要ない。ただ、そうするとレースができないサーキットも出てくる」

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

現在多くのサーキットが騒音規制の問題を抱えており、大都市の市街地コースでは、当然ながらこれはさらに大きな問題となる。

「ターボがなければ燃料消費量も大幅に増える。レース中に給油をしないのであれば、より大きな燃料タンクが必要になる。だから、ターボを残したいという考えはもちろん理解できる」

アウディやホンダといったマニュファクチャラーが引き続きF1に参戦するためには、ターボの存在は必須だろう。そのためフェルスタッペンは今回の妥協案を、F1にとって正しい方向への重要な一歩と捉えている。

「完全に僕の自由になるなら、もちろんV10でも何でもいいから、それに戻すだろう。そちらのほうがさらに良い音がする。でも、それが現実的ではないことは分かっている」

「今回の案は良い。間違いなく正しい方向に進んでいる。ただ、まだ正式決定ではないので、合意しなければならない点がいくつか残っているのだと思う」

V8エンジンの復活は、2026年型パワーユニットで問題となっているスーパクリッピングなどについて、ドライバーたちが寄せてきた不満をF1とFIAが将来のレギュレーションを検討するうえで真剣に受け止めたことを示しているようだ。

フェルスタッペンもその見方に同意する一方で、F1の首脳陣も、たとえ公の場では決して認めないとしても、現状のままではいけないと理解していると訴えた。

「おそらく、僕たちの意見に耳を傾けたことと、今の状態は望ましいものではないと認識したこと、その両方が理由だろう。だから、いくつかの要素が組み合わさった結果だと思う」

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