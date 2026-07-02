苦戦続くウイリアムズ、アゼルバイジャンGPでは”まるで新車”になるアップデート投入へ。ボウルズ代表「我々はその時期を待っている」

ウイリアムズのジェームス・ボウルズ代表は、9月下旬に開催されるF1アゼルバイジャンGPに「ほぼ完全に新設計のマシン」を投入する予定だと語る。

ウイリアムズは今シーズン、期待はずれのスタートを切った。マシンの開発が遅れ、重量も過多であり、好パフォーマンスを発揮できなかったのだ。

その結果リザルトでも低迷。第8戦オーストリアGPを終えた時点で、獲得ポイントはわずかに11。コンストラクターズランキングでは8番手に低迷している。

ウイリアムズは特にここ最近の2戦で低迷しており、高い気温と路面温度、そしてサーキットのコーナーの形状が、ウイリアムズのマシンの弱点を露呈させた。

アレクサンダー・アルボンとカルロス・サインツJr.は共に、進歩の少なさに苛立ちを募らせている。オーストリアではアルボンは2周遅れの17位、サインツJr.はマシントラブルによりリタイアを余儀なくされた。

ウイリアムズはオーストリアGPにアップデートパッケージを持ち込まず、そのことが原因で相対的な順位も低下することになった。しかし今週末のイギリスGPには、アップデートパーツが持ち込まれると、ボウルズ代表は言う。

「オーストリアでアップデートを投入しなかったことが、我々のパフォーマンスがやや低下したように見える大きな理由のひとつだと思う」

ボウルズ代表はSkyドイツのインタビューでそう語った。

「我々のアップデート計画では、シルバーストンに向けて中規模のモノを用意している」

「その後、スパ（ベルギー）やブダペスト（ハンガリー）でも、小規模なアップデートを行なう」

「そしてザントフールト（オランダ）では、軽量化を含むもう少し大規模なアップデートを行なう。そして我々としては、バクーにほぼ完全に新しいマシンを用意する予定だ。つまり、我々が待っているのはまさにその時期なんだ」

ウイリアムズとしては、イギリスGPを皮切りに、欧州戦で投入するアップデートパーツが、パフォーマンスに大きな影響を与えることを期待しているだろう。しかし全てが出揃うまでには、アゼルバイジャンまで……つまりあと6戦待たねばならないのだ。

アストンマーティンも同様の計画で、ハンガリーGPでアップデートパーツが揃うまでは、小規模な開発は控えている。

アルボンは、イギリスGPで投入されるアップデートによって、ウイリアムズがゲームチェンジャーになるとは考えていない。しかし、中団グループのライバルとの差を縮めるのには役に立つだろうと期待している。

「これで中団グループに入れるわけではないが、ハースには近づけるかもしれない」

アルボンはオーストリアGP後にそう語った。

「中団グループに少しでも近付くための、今シーズン最初の賢明なステップアップだと思う。今日（オーストリアGP）はレーシングブルズに周回遅れにされたから……まだまだ先は長いね」