カマラが最速で日曜PP獲得。宮田莉朋は9番手で、スプリントレースの2番グリッドを手に｜FIA F2シルバーストン戦予選
ラファエル・カマラが、FIA F2のシルバーストン戦予選で最速タイムをマークした。
Rafael Camara, Invicta Racing
写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
FIA F2の第7ラウンド、シルバーストン戦の予選が行なわれ、ラファエル・カマラ（インヴィクタ）がトップタイムをマークした。宮田莉朋（ハイテック）は9番手だった。
各車が最終アタックに向かう時点で首位に立っていたのは、アレクサンダー・ダン（ローディン）だった。しかし最終アタックに各車が挑むと、タイムシートは目まぐるしく入れ替わっていった。
ここで首位に躍り出たのはラファエル・カマラ（インヴィクタ）で1分39秒690。ダンも改めて2番手つけた。
複数のマシンはこれ以上ペースアップは無理と判断してピットへ。しかし諦めずにアタックを継続するマシンもいた。しかし自身のタイムすら更新できるマシンはなく、結局カマラが最速を維持した日曜日のフィーチャーレースのポールポジションを獲得した。
2番手にはダン、3番手にはクシュ・マイニ（ART）が続いた。ランキング首位のガブリエル・ミニ（MPモータースポーツ）は10番手となり、土曜日のスプリントレースのポールポジションを獲得。ランキング2番手のニコラ・ツォロフ（カンポス）は5番手だった。
宮田は一時2番手につけるシーンもあったが、最終的には9番手。スプリントレースはフロントロウ2番グリッドからスタートすることになった。
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