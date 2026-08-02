KTM、マーベリック・ビニャーレスと関係解消か？ イギリスGP以降はポル・エスパルガロ起用の可能性
KTMは、早ければ夏休み明けのイギリスGPでマーベリック・ビニャーレスとの契約を解除することを検討しており、後任としてポル・エスパルガロを待機させているようだ。
Motorsport.comが入手した情報によると、マーベリック・ビニャーレスは、テック3のMotoGPシートを失う危機に瀕している。KTMは、ビニャーレスをできるだけ早くチームから外すための最適な方法を検討しているようだ。
その一環として、夏休み明けのレースとなる来週末のイギリスGPでビニャーレスの代役としてテストライダーのポル・エスパルガロを招集しており、この体制がシーズン終了まで続く可能性もある。
KTMのこの決定は、表向きにはビニャーレスが昨年7月のドイツGPでのクラッシュ以来抱えている肩の怪我が原因とされるだろうが、チームとの対立が深まったことは無関係ではないだろう。
ビニャーレスは2025年と2026年にテック3で走る契約をKTMと直接結んでいた。2025年シーズン序盤に非常に好調な走りを見せたことを受け、KTMは彼をファクトリーチームへ昇格させることを約束していた。
しかしチェコGPで自身の状況について、不満を爆発させたことで、KTMや新たにテック3のCEOに就任したギュンター・シュタイナーとの関係が悪化したのだ。
「冬の間はファクトリーチームに入れると言われ、その後はテック3だと言われた。そして今では、自分がどんな立場にいるのかさえ分からない」
チェコGPでMotorsport.comにそう語っていたビニャーレス。KTMには6月30日まで、ビニャーレスとの契約をさらに1年延長する権利が契約上認められており、本人も延長を強く望んでいた。しかし、ファクトリーチームがアレックス・マルケスとファビオ・ディ・ジャンアントニオの起用を決め、さらにテック3側から何の動きもなかったことで、ビニャーレスには危機感が募っていったのだ。
「もしMotoGPを続けられないのなら、その責任があるのはKTMだけだ」
「KTMから契約書が送られてきて、僕はサインした。それなのに2週間後、あの契約には効力がないと言われた」
Guenther Steiner, Tech3 CEO
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
ビニャーレスはそう語り、2027年のグリッドに自分の名前がないことを受け入れていた。一方、シュタイナーは次のようにコメントしている。
「我々は過去からのいかなる荷物も引きずりたくない。だから、テック3やKTMだけでなく、グループ全体と関わってきた人たちの中には、我々の考えに合わない人もいるのかもしれない」
この一連の対立の中で、KTMのモータースポーツディレクターであるピット・ベイラーは比較的発言を控えている。彼は一貫して、テック3の2027年ライダーラインアップについての最終決定は夏休み中に行なうと説明してきた。まだ発表は行なわれていないが、ホンダから移籍するルカ・マリーニとMoto2ライダーのセナ・アジアスの起用が発表されると見られている。
そのためKTMは、ビニャーレスを巡る問題をできるだけ早く終わらせようとしている。今季残り11戦にわたって双方から非難の応酬が続く事態を避けるためにも、金銭面でも広報面でも大きな損失を被ることなく、できるだけ早くビニャーレスをマシンから降ろすことを狙っているのだ。
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