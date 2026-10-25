MotoGP オーストラリアGP

MotoGPオーストラリアGP、悪天候で各クラスの決勝スタートが遅延。視界不良により医療用ヘリ飛べず

MotoGP第18戦オーストラリアGP3日目の走行スケジュールは、悪天候によって遅延している。

公開日時: 2026/10/25 0:28

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Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGPオーストラリアGPの3日目は各クラスの決勝レースが予定されているが、悪天候によって各スケジュールが遅延している。

本来、3日目は現地時間9時40分（日本時間7時40分）にMotoGPクラスのウォームアップセッションが行なわれる予定だった。しかし雨の降り続いている現地では視界不良から医療用ヘリコプターの運行が困難でなり、セッションは開始されなかった。

その後MotoGPは現地時間11時（日本時間9時）まで走行を行なわないと通達していたが、現地時間11時となっても状況は改善されないままであり、直近でのコンディション改善の見込みが薄いことから、ウォームアップセッションはキャンセルとなった。

MotoGPは今後、現地時間12時半（日本時間10時半）に新たな情報アップデートを通達する予定だ。

フィリップアイランドでのMotoGPオーストラリアGPはこれまでも悪天候による影響を度々受けてきた。2025年は強風が吹き荒れる予報となったことからはスタート時刻をディレイさせており、豪雨に見舞われた2023年には土曜日に決勝を行ない、日曜日にスプリントレースを行なうというスケジュールとなったこともあった。

MotoGPはフィリップアイランドでのオーストラリアGP開催が今季で一旦最後となり、来季からはアデレード市街地コースで開催予定となっている。

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