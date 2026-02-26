今季初のドライセッション。岩佐歩夢が最速タイム、福住、大湯が続く｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション3タイム結果
鈴鹿サーキットで行なわれているスーパーフォーミュラ合同テストの2日目は、雨も止んでドライコンディションとなった。午前のセッションでは、岩佐歩夢がトップタイムをマークした。
Ayumu Iwasa, TEAM MUGEN
写真：: Masahide Kamio
スーパーフォーミュラ合同テスト：2日目午前タイム結果
1. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:36.561
2. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:36.891
3. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:37.048
4. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:37.065
5. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:37.150
6. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:37.207
7. ザック・オサリバン（TEAM IMPUL）1:37.213
8. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:37.222
9. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:37.362
10. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:37.382
11. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:37.653
12. 山下健太（KCMG）1:37.729
13. 小出峻（ThreeBond Racing）1:37.828
14. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:37.860
15. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:37.879
16. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:38.073
17. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:38.087
18. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:38.230
19. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:38.245
20. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:38.334
21. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:38.708
22. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:39.002
23. カッレ・ロバンペラ（KCMG）1:39.308
24. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:40.058
