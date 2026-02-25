本文へスキップ

スーパーフォーミュラ 鈴鹿公式テスト

【動画】ルーク・ブラウニングが130Rでバリア越える大クラッシュ｜SF鈴鹿テスト

スーパーフォーミュラ合同テストの初日、KONDO RACINGのルーク・ブラウニングが130Rで大クラッシュ。バリアを越えて着地する大きなアクシデントだったが、本人は歩いている姿が確認された。

編集:
Luke Browning, REALIZE KONDO RACING

写真：: Masahide Kamio

 

