【動画】ルーク・ブラウニングが130Rでバリア越える大クラッシュ｜SF鈴鹿テスト スーパーフォーミュラ合同テストの初日、KONDO RACINGのルーク・ブラウニングが130Rで大クラッシュ。バリアを越えて着地する大きなアクシデントだったが、本人は歩いている姿が確認された。

