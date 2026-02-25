【動画】ルーク・ブラウニングが130Rでバリア越える大クラッシュ｜SF鈴鹿テスト
スーパーフォーミュラ合同テストの初日、KONDO RACINGのルーク・ブラウニングが130Rで大クラッシュ。バリアを越えて着地する大きなアクシデントだったが、本人は歩いている姿が確認された。
写真：: Masahide Kamio
最新ニュース
「もしかすると一度転ぶ必要があるのかも」ラズガットリオグル、MotoGPマシンへの適応に大苦戦。クアルタラロから励ましもらう
インディカーからF2転向のハータ、キャデラック的にはランキング10位で及第点？ しかし本人は「勝つのが目標じゃないなら、やる意味ない」
最速タイムは佐藤蓮。ブラウニングが130Rで大クラッシュ｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション2タイム結果
【動画】ルーク・ブラウニングが130Rでバリア越える大クラッシュ｜SF鈴鹿テスト
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。