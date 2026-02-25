最速タイムは佐藤蓮。ブラウニングが130Rで大クラッシュ｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション2タイム結果 鈴鹿サーキットで行なわれているスーパーフォーミュラ合同テスト。初日午後のセッションでは、PONOS NAKAJIMA RACINGの佐藤蓮が最速タイムをマークした。またREALIZE KONDO RACINGのルーク・ブラウニングは雨の中130Rで大クラッシュを喫したが、大事には至らなかった。

編集: Copy link Facebookでシェアする Twitterでシェアする WhatsAppでシェア Linkedinでシェアする Pinterestでシェアする Viberでシェア 優先ソースとして追加する