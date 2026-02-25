本文へスキップ

スーパーフォーミュラ 鈴鹿公式テスト

最速タイムは佐藤蓮。ブラウニングが130Rで大クラッシュ｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション2タイム結果

鈴鹿サーキットで行なわれているスーパーフォーミュラ合同テスト。初日午後のセッションでは、PONOS NAKAJIMA RACINGの佐藤蓮が最速タイムをマークした。またREALIZE KONDO RACINGのルーク・ブラウニングは雨の中130Rで大クラッシュを喫したが、大事には至らなかった。

編集:
Luke Browning, REALIZE KONDO RACING

写真：: Masahide Kamio

スーパーフォーミュラ合同テスト：初日午後タイム結果

1. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:47.104
2. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:47.196
3. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:47.709
4. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:47.754
5. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:47.789
6. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:47.802
7. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:47.913
8. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:47.921
9. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:48.064
10. 山下健太（KCMG）1:48.105
11. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:48.145
12. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:48.345
13. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:48.393
14. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:48.413
15. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:48.597
16. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:48.935
17. 小出峻（ThreeBond Racing）1:49.079
18. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:49.465
19. カッレ・ロバンペラ（KCMG）1:50.564
20. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:51.069
21. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:51.838
22. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:52.251
23. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:53.628

