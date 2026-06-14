【ル・マン24時間速報】トヨタ7号車、激戦制してル・マン24時間優勝！　トヨタとしては2022年以来の栄誉

第94回ル・マン24時間レースは、トヨタ7号車TR010ハイブリッド（マイク・コンウェイ／小林可夢偉／ニック・デ・フリーズ組）が総合優勝を果たした。

24時間を通して激戦が繰り広げられた今回のレース。終盤に入り、優勝争いを演じたのはトヨタの2台と、20号車BMW M Team WRT、12号車Cadillac Hertz Team JOTAだった。

その中でもトヨタ7号車は最も不利な位置にいたが、レース展開も味方し残り5時間を切ったセーフティカー明けにトップ4がほぼイコールコンディションに。トヨタ8号車にはブレーキのトラブルが起きたものの、このセーフティカーで上位戦線離脱を免れた。

残り3時間のところではトヨタ2台が12号車をコース上でパスしワンツー体制となったものの、ライバルもトヨタに楽々とレースをさせず、20号車BMWがトヨタ勢の間に割って入る2番手に浮上し、7号車を追った。

タイヤ戦略の違いで再びトヨタがワンツーとなるも、残り46分のところで8号車は20号車にオーバーテイクを許した。トヨタのワンツー体制は崩れたが、最後のピットストップを終えたところでトヨタ7号車が20号車に22秒のリードを持ち、フィニッシュを目指した。

ワンミスも許されない状況の中、小林可夢偉のドライブで7号車が見事トップチェッカー。チームとしては2022年以来、7号車としては2021年以来（デ・フリーズにとっては初）のル・マン制覇を成し遂げた。

2位は24時間を通じて上位を走った20号車BMW。3位にはトヨタの8号車が入った。

LMP2クラスは、インターユーロポール43号車が連覇を達成。僚機343号車とワンツーとなった。太田格之進がチェッカーを受けたseven x seven Racingカラーのプロトン・コンペティション9号車はクラス11位だった。

LMGT3クラスは、TFスポーツ33号車コルベットがクラス優勝。木村武史が乗るケッセル・レーシング57号車フェラーリはクラス10位でフィニッシュした。