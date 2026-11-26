F1

2030年のV8エンジン復活、ドライバーたちの受け止めは？ 期待の声と慎重論「実際に試してみないと……」

2030年以降、F1にV8エンジンが復活することについて、ドライバーたちはそれぞれの意見を述べている。

Giacomo Rauli

公開日時: 2026/11/26 2:59

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ラスベガスGPの週末初日となった木曜日、F1ではV8エンジンが大きな話題となった。2030年からF1のパワーユニット（PU）が、2.1リッターV8ターボエンジンに小型の電気デバイスを組み合わせたモノにすることで、概ね合意に至ったことが明らかになったからだ。

次世代PUもハイブリッドのままだが、現在のものとは大きく異なる構成になる。ラスベガスGPの木曜日は、ドライバーたちがこの変更について意見を述べる初めての機会となったのだ。

マックス・フェルスタッペン（レッドブル）を筆頭に、現行世代のパワーユニットにあまり魅力を感じていないドライバーが複数いることは周知の事実だ。V8復帰の発表を受け、将来のF1を担うドライバーたちからも反応が寄せられた。

現役F1ドライバー22人のうち、多くがこの件について見解を示した。ここでは、カテゴリーの新たな時代について彼らがどう考えているのかを紹介する。

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■アンドレア・キミ・アントネッリ

「昔のフォーミュラカーに近いものに戻るのは、本当に素晴らしいことだと思う。それに、マシンはさらに軽くなる。もちろん、まだかなり初期段階の予測だけれど、おそらく約70kg軽くなるだろう。これは非常に大きな軽量化だ」

「間違いなく、とても興味深く、わくわくするレギュレーション変更になる。とはいえ、まずは現在のレギュレーションで正しいことをしなければならない。来年にも、空力面とエンジンの両方でかなり多くの変更がある」

「それでも、非常に刺激的な変化になると確信しているし、多くの人がその実現を待ち望んでいると思う」

■ジョージ・ラッセル

「ぜひ復活してほしい。あの時代のエンジンの映像を見ると、鳥肌が立つんだ。あの時代について最も懐かしく思うのは、何よりもエンジンの特徴的な甲高いサウンドだ」

「純粋主義者たちは、電気部分を完全に取り除くべきだと言うだろう。でも、ここ数年で多くのマシンがどのように進化してきたか、そして現在の電気モーターがどれほどのパワーを発揮できるかを考えれば、F1はこれからも地球上で最も速いレーシングカーが走るカテゴリーであり続ける」

「電気部分は必要だ。それが現実だ。この方法で得られるパワーは、内燃エンジンだけでは生み出せないのだから、何らかのハイブリッドシステムを維持する必要がある」

「でも、V8に戻しながら、さらに400、500、あるいは600kWを供給できる電気部分を残して、マシンの出力が1000馬力を超えるようになれば、僕たちが望むものが実現すると思う」

「それから、V8時代の最後のマシンは素晴らしいサウンドを奏でていたけれど、実際にはそれほど速くなかったことも覚えておく必要がある。これを認識している人は、あまり多くないと思う」

■ルイス・ハミルトン

「最終的には、エンジンをどのように設計するか、そしてレギュレーションをどう定めるか次第だ」

「素晴らしいサウンドを取り戻すことは、V6時代に入ってから失われていたものだと、僕は思っている」

「そう、もっと小さなエキゾーストを復活させて、あのサウンドを取り戻そう。ストレートの途中でエンジンのパワーが落ちないようにできるなら、それらはすべて実現できる。その場合は間違いなく改善になると思う」

■オスカー・ピアストリ

「子どもの頃に見ていたV8エンジンとまったく同じものになるかどうかは分からない。でも、まず何より、僕たちの意見に何らかの形で耳を傾けてくれていることは素晴らしいと思う」

「自動車業界もここ数年で大きく変化している。だから、この方向に進むことは、すべての人にとって大きな朗報だと思う」

「ファンにとっては少し分かりやすく、メーカーにとってはコストが抑えられて複雑さも減り、僕たちドライバーにとっても良いものになることを期待している。だから、すべての人にとって利益のある状況になることを願っている」

■アイザック・ハジャー

「その時が来るのを楽しみにしている。本当にわくわくしている。僕たちはみんな、今回の経験から教訓を得たと思うし、ついに限界まで攻められるレーシングカーに乗れることを心待ちにしている」

「2030年のマシンが史上最も楽しいものにならない理由はないと思う。軽量なマシンにV8エンジンだ」

「F1をこれまで以上に素晴らしいものにするための材料は、すべてそろっている。そして僕は十分若いから、その時もここにいて、最高レベルで戦えるはずだ」

■ピエール・ガスリー

「個人的には、こうしたタイプのエンジンに全面的に賛成だ。特に現在のエンジンと比べたときのサウンドは素晴らしい。間違いなく改善になると思う」

「僕はF1のV10エンジンの音を聞きながら育った。実際に聞く機会はほんの数回しかなかったけれど、その音を聞いたときに鳥肌が立ったのを覚えている。だから、F1にとって本当に良い決断になると思う」

■フランコ・コラピント

「今年のレギュレーション変更で、もっと良くできた部分があったことは、みんなかなりはっきり分かっていると思う。将来はそうした点を考慮して、次のレギュレーションで素晴らしい仕事をしてくれると確信している」

「2030年はまだ先のことだし、理解しなければならないこともたくさんある。でも、V8が戻ってくるのを楽しみにしている。もちろん、僕にとっては初めてこのタイプのエンジンを経験することになる」

「まさに、誰もが運転するのが素晴らしいと語る、あのエンジンとマシンだ。だから、いつか実際に運転する機会を得られることを本当に楽しみにしている」

■オリバー・ベアマン

「2030年もそれほど遠い未来ではない。もちろん、興味深い進化だし、この新しい動きには満足している」

「正直なところ、詳細をすべて把握しているわけではない。でも、このレギュレーションは本当の前進というより、横方向への一歩だったという点では、誰もが同意できると思う」

「変更が実施されるのは数年先になるけれど、FIAが迅速に対応したことをうれしく思う。何年もかけて取り組んできたレギュレーションを変更するのは、非常に難しいことでもある」

「彼らは非常にうまく対応し、僕たちの意見に耳を傾ける姿勢を示してくれたと思う。今回の経験は、ドライバー、FIA、F1、そしてほかの関係者全員にとって、将来に向けた多くの学びになるはずだ」

■カルロス・サインツJr.

「実際に運転してみなければ、本当に改善になるかどうかは分からない。アイデアそのものは気に入っているし、このスポーツが進もうとしている方向は正しいと思う」

「でも、その後は実際にマシンに乗り、試して、実体験に基づいて評価しなければならない。だから、運転できる日をとても楽しみにしている」

「2030年に予定されているこの変更が実現するなら、この方向に進んでいることをうれしく思う。F1にとって正しい方向だと思うからね。ただ、個人的に本当に改善になると言えるようになるには、まずそのマシンを運転して、実際に試す必要がある」

■リアム・ローソン

「カルロスの意見に賛成だ。もちろん、どんなものになるかを知るには、まず試してみなければならない。でも、個人的にはわくわくしている」

「子どもの頃にF1を見ていた時代を思い返すと、特に印象に残っているのはブロウンディフューザーの時代だ。2010年前後、ベッテルがハミルトンと争っていた頃だね」

「レッドブルのイベントで、あのマシンを運転する幸運にも恵まれた。あのときの感覚は本当に言葉で説明するのが難しいけれど、あのフォーミュラカーを運転すると、とてつもない感情が湧き上がってくる」

「皆さんのほうが詳しいこともあるかもしれないけれど、本当に素晴らしいことになると思う。もちろん、実際に試す機会を得るまでは、全員にとってどんなものになるかは分からない」

■ニコ・ヒュルケンベルグ

「パワーユニットの面で、もっとシンプルなものに戻ることは、おそらく良いことだと思う」

「V8が復活すれば、より刺激的なサウンドと大きな音量、そしてさらなる高揚感が戻ってくる。それは間違いなく良いことだ。それ以外のことについては、数年後にどうなるかを見て、確かめていこう」

■セルジオ・ペレス

「この変更が実施される頃には、僕はF1にいない。だから、僕にとっては何の意味もない」

■フェルナンド・アロンソ

「2030年にV8が復活する頃には、間違いなく僕はもうF1にいないだろう……」

「V8の復活まではまだかなり時間があるけれど、その頃には僕にとって十分な時間が過ぎていると思う」

「そうだね。2014年の時点でV8を復活させていなかったことには、苛立ちを感じる。2014年から2030年、あるいは2031年までとなれば、本当のレースを16年、17年も失っていることになる」

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