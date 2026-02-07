チャンピオン最有力のラッセル、アストンマーティンを警戒？「F1はビューティーコンテストじゃないけど、あのクルマは美しい」

メルセデスのジョージ・ラッセルは、2026年のアストンマーティンAMR26は非常に美しいマシンだと表現。しかしF1は”ビューティーコンテスト”ではないと語り、最も速いマシンは開幕戦オーストラリアGPでわかるだろうと語った。

メルセデスは先日バルセロナ-カタルニア・サーキットで行なわれた非公開のシェイクダウンテストで好調な走りを見せ、全チーム中最多の500周以上を走破したとされる。レギュレーションが大きく変わり、新しいパワーユニットにとっても初めての走行機会…… にもかかわらず、既にレースシミュレーションも完了したとも言われる。

その好調さに、今季のチャンピオン最有力とされるメルセデス。中でも、F1での経験の長さを考えれば、ジョージ・ラッセルがドライバーズチャンピオンに最も近い男なのかもしれない。

一方で天才的デザイナーのエイドリアン・ニューウェイが加入し、チーム代表を務め、さらにホンダのワークスパワーユニットを手に入れたアストンマーティンは、テスト参加が遅れ、走行距離も70周にも満たない。

しかしそのマシンAMR26は、さすがニューウェイ作とばかりに、もっとも過激なデザインのマシンであると言われ、まだ真価は発揮していないものの、注目を集める1台となっていることは間違いない。

ラッセルもそのマシンの美しさは評価しつつも、F1は美しさで勝敗を決めるレースではないと語り、自信を覗かせた。

「デザイン面では、確かにアストンマーティンが最も独創的だったと思う。誰もが、リヤサスペンションに注目したと思うが、それが明らかに印象的だった。美的観点から言ってもね」

ラッセルはそう語る。ちなみにアストンマーティンAMR26のリヤサスペンションは、アッパーウイッシュボーンの後方のアームが、リヤウイングのステーに取り付けられていた。他のマシンがギヤボックスの上面に取り付けていることを考えればその位置は非常に高く、実に独創的な処理であった。

「しかしF1は、ビューティコンテストではないよ。サーキットでスピードを争うモノだ。だから人々は、最も速いマシンに常に注目する。そしてそれは、メルボルンでの開幕戦で見つかるだろう」

ラッセルは現時点でアストンマーティンについての評価をすることは避けたが、これまでのニューウェイの実績やホンダのパフォーマンスを無視してはならないと語る。ニューウェイはこれまで、ウイリアムズFW14B（1992年）を皮切りに数多くのチャンピオン獲得マシンを生み出してきた経歴があり、ホンダの近年のレッドブルとの成功については言わずもがなだ。

「このスポーツにとって最高のシナリオは、複数のチームが競い合うことだ。現時点ではレッドブル、マクラーレン、フェラーリ、そして我々メルセデスが、最も接近した4チームということになっていると思う」

「しかしアストンマーティンを忘れてはいけない。エイドリアンがあのマシンで成し遂げてきたことを過小評価してはいけないよ。本当に素晴らしいマシンだ。ホンダの実力も、みんなが分かっているところだ。彼らは近年、レッドブルに素晴らしいエンジンを供給してきたんだからね」