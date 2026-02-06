F1マシンがオリンピックを走った日……2006年トリノ五輪開会式。今夜開幕、ミラノ・コルティナ大会での再現はあるかな？？
2006年のトリノ冬季オリンピック開会式では、ルカ・バドエルが乗るフェラーリのF1マシンが走行。世界中の度肝を抜いた。あれ以来となるイタリアでのオリンピック……あの演出再びなんて期待してしまうが。
ミラノ・コルティナ2026オリンピックが開幕。2月6日には開会式が行なわれ、2週間強にわたって氷上／雪上での熱戦が繰り広げられる。
イタリアでのオリンピック開催は、2006年のトリノ以来。荒川静香選手が金メダルを獲得したあの大会……といえば、思い出される方も多かろう。
しかしモータースポーツの視点から見ると、イタリアでの開催ということで、あることをひとつ期待してしまう。それは「またF1マシンが走らないかな」ということだ。
2006年トリノオリンピック、その開会式は圧巻だった。特にF1ファンの皆様にとっては、その感動はいまだに忘れられないはずだ。
各国／地域の出場選手が会場に入場した後、ダンサーたちによる演舞が行なわれた。そのうち数人のダンサーは、真っ赤に塗られたバイクに跨って登場した。そしてその後のことだった。フェラーリのF1マシンが突如舞台上に神々しく登場したのだ。
このマシンにはメカニックたち駆け寄り、普段のピットストップのように手際良くノーズやタイヤを取り付けると、スターターがリヤに差し込まれ、エンジンが始動。大歓声があがった。当時のマシンはまだハイブリッド車ではなかったため、自力でエンジンを始動することができなかったのだ。
エンジンに火が入ったマシンは、甲高いエンジンサウンドを轟かせながら、選手団のすぐそばを走り始めた。そして派手なスピンターンを披露。タイヤからは白煙がもうもうと上がり、スタジアムは興奮の坩堝となった。しかもマシンには、しっかりとオンボードカメラも搭載されており、マシンからの映像も国際中継に組み込まれた。
フェラーリF1マシンの走行が終わると、スタジアムの上空には花火が打ち上げられた。観客席でこれを見ていた当時のフェラーリ会長であるルカ・ディ・モンテゼモロは、にんまりと笑みを浮かべた。
走行を担当したのは、その頃フェラーリのテストドライバーを務めていた、イタリア人のルカ・バドエルだった。
この年のオリンピックの舞台となったトリノは、イタリア西部の都市。西へ30kmも走れば、フランスへと至るという立地だ。一方でミラノは、トリノよりかなり東に位置する都市。そしてその郊外には、あのモンツァがある。モンツァへ観戦／取材に行く際に宿泊するのは、大抵はミラノだ。そしてフェラーリの本拠地であるマラネロも、ミラノの方がずっと近い（ミラノとオリンピックを共催するコルティナ・ダンペッツォは、オーストリアとの国境近くにあり、ずっと遠いが……）。
そういう意味でも、今回再びF1マシンが登場してくれたら嬉しいのだが、一体どんな開会式になるのだろうか？ 開会式は現地時間の2月6日20時（日本時間は7日早朝4時）から予定されている。
フェラーリF1が走った！ 2006年トリノオリンピック開会式
フェラーリF1が走った！ 2006年トリノオリンピック開会式
フェラーリF1が走った！ 2006年トリノオリンピック開会式
フェラーリF1が走った！ 2006年トリノオリンピック開会式
フェラーリF1が走った！ 2006年トリノオリンピック開会式
記事をシェアもしくは保存
F1メカ解説｜最初のテストは非公開……でも見えてきたトレンド、そしてチームによる違い「今は他チームの写真を山ほど持っているんだ」
ハミルトン、新時代のF1マシンに好感触「ドライビングするのは、間違いなく楽しくなった」
復活を期すフェラーリのハミルトン、ドライ初テストで順調に周回。「過去と比べても良い状況」と前向き
最新ニュース
トヨタ自動車の社長が交代。2026年4月1日付で近健太氏が就任、現社長の佐藤恒治氏は副会長に
ReFaと共に“美しく”レースを戦う……KYOJO復帰の三浦愛が思いを語る「初めてレースを見る方に憧れていただける女性でいなければ」
またアロンソとインディ500に出たいなぁ……マクラーレン、ザク・ブラウンCEOの野望「我々には勝てるマシンがあると思う」
都落ちはやっぱり嫌？ ドゥカティ放出が濃厚なバニャイヤ、サテライトチーム拒否か「僕はトップライダー」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。