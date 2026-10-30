F1 メキシコシティGP

F1メキシコシティGP FP1速報｜岩佐歩夢、ミディアムタイヤで好走5番手！ 最速はルクレール。アストンマーティンのアロンソも好調7番手

ルーキー枠としてレッドブルのマシンを走らせた岩佐歩夢が、ミディアムタイヤながら5番手と好タイムをマークした。平川亮（ハース）は15番手だった。

田中 健一

編集: 2026/10/30 19:32

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Ayumu Iwasa, Red Bull Racing

写真：: Michael Potts / LAT images via Getty Images

F1メキシコシティGPのフリー走行1回目が行なわれ、フェラーリのシャルル・ルクレールがトップタイムを記録。このグランプリで今季のタイトル獲得決定を目指すアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）が2番手だった。

多くのルーキードライバーが出走する中、メルセデスのジョージ・ラッセルのマシンに乗ったフレデリック・ベスティが3番手タイムを記録。また、レッドブルのマックス・フェルスタッペンのマシンで走った岩佐歩夢は、上位勢が軒並みソフトタイヤで最速タイムをマークした中、ミディアムタイヤながら5番手と好タイムをマークした。

またアストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、首位から1.2秒遅れの7番手。こちらもミディアムタイヤでのタイムであり、今週末はまずまずのポテンシャルを秘めていそうだ。

ハースのエステバン・オコンのマシンには平川亮が乗り込み、首位から1.8秒遅れで15番手となった。

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