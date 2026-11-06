F1 サンパウロGP
F1サンパウロGP FP1速報｜ノリス最速、王者アントネッリが2番手に続く。アストンマーティン・ホンダのアロンソは13番手
マクラーレンのランド・ノリスが、F1サンパウロGPのフリー走行1回目でトップタイムをマーク。アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは13番手だった。
田中 健一
編集: 2026/11/06 16:31
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Lando Norris, McLaren
写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
F1サンパウロGPのフリー走行1回目が行なわれ、マクラーレンのランド・ノリスがトップタイムをマークした。タイムは1分11秒717だった。
2番手にはメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリ、3番手にレッドブルのマックス・フェルスタッペンとなった。
このセッションには7人のルーキードライバーが参加。その中で最速だったのは、ガブリエル・ミニ（アルピーヌ）で7番手だった。
アストンマーティン・ホンダのフェルナンド。アロンソは首位から1.3秒後れの13番手。ランス・ストロールは19番手となった。
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