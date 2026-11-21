F1 ラスベガスGP

ようやくドライになったラスベガス。メルセデスのジョージ・ラッセルが驚異的速さ見せ首位……2番手との差はなんと0.9秒！｜F1ラスベガスGP FP3

メルセデスのジョージ・ラッセルが、F1ラスベガスGPのフリー走行3回目で他に大差をつける圧倒的な速さを見せた。

田中 健一

編集: 2026/11/21 2:01

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George Russell, Mercedes

写真：: Jim Watson / AFP via Getty Images

F1ラスベガスGPのフリー走行3回目が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルが2番手以下に0.9秒以上の大差をつける圧倒的なトップタイムをマークした。

ラスベガスGPの初日は雨に見舞われ、各車とも有効なデータを収集できなかった。しかし2日目になって路面も乾き、各車がようやくドライタイヤを履いてコースイン。気温14度も路面温度17度というコンディションである。

セッション開始と同時に、全車がコースイン。履くタイヤはミディアムとソフトで分かれた。なおFP1とFP2がいずれもウエットコンディションであったため、このFP3では通常よりも1セット多い3セットのタイヤを使うことが可能だ。

セッション序盤にタイムシートの首位に立っていたのはレッドブルのマックス・フェルスタッペン。2番手のランド・ノリス（マクラーレン）に1秒ほどの差をつけていた。ただ、各車の走行タイムは周回を重ねるごとにペースが上がっていく状況であった。

ウイリアムズやアルピーヌ、アストンマーティン・ホンダ勢がトップ10前後をキープ。逆にフェラーリ勢が下位に沈むなど、いつもとは異なる勢力図のセッション前半である。ストレートが長いコース特性の影響か、それとも低い気温と路面温度の影響か……各車が最初にコースインしたまま周回を重ねており、燃料搭載量に差があるのかもしれない。

セッション開始から30分が経過したところで、2セット目のタイヤを投入するマシンが登場。するとメルセデスのジョージ・ラッセルが、1分35秒124を記録してトップタイムを更新した。

最初のタイヤセットでの走行では下位に沈んでいたフェラーリ勢だったが、シャルル・ルクレールがミディアムタイヤながら首位ラッセルから0.3秒遅れの2番手につけた。

ラッセルはその後、1分34秒805までタイムを更新。アンドレア・キミ・アントネッリも2番手に上がってきた。その間に分け入ったのはミディアムタイヤを履いたランド・ノリス（マクラーレン）でラッセルから0.3秒遅れだった。

セッション残り10分が迫る頃、各車3セット目のタイヤを投入。予選前最後の仕上げへと向かった。

ラッセルはセクター1こそ全体ベストのタイムをマークしたが、セクター2以降はまとめられずにタイムを更新できず。ノリスは自身のタイムを更新したが、ラッセルには届かなかった。

しかしその後、ラッセルは1分34秒306を記録。ノリスとの差を0.7秒にまで広げた。ちなみにラッセルは、コース上でマックス・フェルスタッペン（レッドブル）とポジションを争うシーンがあり、若干ではあるものの接触。この件はセッション後に審議されることになった。

ただラッセルの速さは際立っていた。セッション最終盤、1分34秒041まで自身のベストタイムを更新。これがこのセッションのトップタイムとなった。なんと2番手のチームメイト、アントネッリに対して0.911秒もの大差をつける圧倒的な速さを見せつけた。

3番手にはノリス、4番手にはルクレール、5番手にはアルピーヌのフランコ・コラピントが入り、これが中団グループのトップであった。フェルスタッペンが6番手である。

なおコラピントのチームメイトであるピエール・ガスリーも9番手に入っていて、Q3進出を狙える位置。レーシングブルズ勢もセッション序盤は下位に沈んでいたものの、最終的にはリアム・ローソン7番手、アービッド・リンドブラッド10番手まで上げてセッションを終えた。

アストンマーティン・ホンダ勢はアロンソが20番手、ストロール21番手と下位に沈んだ。ただ特にアロンソは、セッション最終盤にセクター1と2で自己ベストタイムを記録したものの、ロングストレートエンドのターン14でロックアップし、1周のラップタイムとしてまとめ上げることができなかった。

この後日本時間の13時より、F1ラスベガスGPの予選が行なわれる。

フリー走行3回目

全スタッツ

順位 ドライバー # シャシー エンジン Laps タイム 前車との差 タイヤ 平均速度 1

ジョージ ラッセル メルセデス

63 Mercedes Mercedes 30

1'34.041

S 237.381 2

アンドレア・キミ アントネッリ メルセデス

12 Mercedes Mercedes 29

+0.911

1'34.952

0.911 S 235.104 3

ランド ノリス マクラーレン

1 McLaren Mercedes 28

+0.974

1'35.015

0.063 S 234.948 フルリザルトを見る

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