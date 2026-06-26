F1オーストリアGP FP2速報｜アントネッリ最速でマクラーレン勢が肉薄？ アストンマーティン・ホンダは苦しい3.5秒遅れ
F1オーストリアGPのFP2は、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが最速タイムをマークした。
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
F1オーストリアGPのフリー走行2回目が行なわれメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが1分7秒014のトップタイムをマークした。
2番手にはオスカー・ピアストリ、3番手にはランド・ノリスが並んだ。今回のグランプリは、打倒メルセデスの急先鋒はマクラーレン勢なのかもしれない。4番手レッドブルのマックス・フェルスタッペン、5番手には前戦バルセロナ-カタルニアGPで復活勝利を遂げたばかりのルイス・ハミルトン（フェラーリ）が続いた。
トップ4チーム以外の首位はレーシングブルズのリアム・ローソンで9番手。アウディのガブリエル・ボルトレトも僅差の10番手に肉薄した。
アストンマーティン・ホンダ勢はフェルナンド・アロンソが19番手、ランス・ストロールが20番手。ただ2台とも首位アントネッリから3.5秒以上と大きく遅れた。ひとつ前のカルロス・サインツJr.（ウイリアムズ）からも1.4秒遅れであった。
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