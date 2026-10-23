F1 アメリカGP

ノリスもフェルスタッペンのCOTAの路面批判に同調「走る前に頭痛薬を飲まなければならない」

ランド・ノリスは、F1アメリカGPの舞台であるサーキット・オブ・ジ・アメリカズに対するマックス・フェルスタッペンの批判に同調した。

Alex Harrington

公開日時: 2026/10/23 9:49

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Weltmeister Lando Norris droht die schlechteste Titelverteidigung seit 1997

写真：: LAT Images

マクラーレンのランド・ノリスは、サーキット・オブ・ジ・アメリカズ（COTA）の路面に対するマックス・フェルスタッペン（レッドブル）の批判に同調し、COTAを含む一部のF1サーキットでは路面の凹凸がひどく、走行を始める前に頭痛薬を飲んでいると明かした。

フェルスタッペンはCOTAでのWEC（世界耐久選手権）のレースを観戦し、「週末が終わったら新しい背骨を注文するか、ロボコップみたいになる必要がありそうだ」と冗談を飛ばして、その路面状況を批判していた。

アメリカGPの走行開始を控えた木曜日、フェルスタッペンはサーキットへの批判をさらに強めた。その直後に意見を求められたノリスも、ライバルの見解に同意した。

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「そうだね。今、新しいサーキットを造るとしたら、FIAの規則では、新設サーキットに求められる基準や許容範囲はかなり厳しいものになっている。少なくとも、今の規則で定められた基準にはまったく近くないと思う」

「でも、ここは新しいサーキットではなく、古いサーキットだからね。路面はかなりひどいよ」

ノリスは、路面の凹凸がどれほど厄介なのか、さらに詳しく説明した。

「走りに出る前に頭痛薬を飲まなければならない場所がたくさんあるんだ。単純に路面があまりにもデコボコしていて、その衝撃で頭がヘッドレストなどにかなり強く打ちつけられるからね。決して気持ちのいいものではない」

「でも、僕たちにできることはあまりない。もちろん不満は訴えているし、この問題は何度も何度も取り上げられてきた。ただ、文句を言うにも限度がある。とはいえ、彼（フェルスタッペン）の言っていることは正しいよ。本当にその通りだ」

COTAの路面状態は、2012年にF1が初開催されて以来、長年にわたる問題となっている。2023年にオースティンで優勝したフェルスタッペンは、路面の凹凸について「F1のレベルではない」と批判。当時、サーキット会長のボビー・エプスタインは、特に状態の悪い箇所を修復すると約束していた。

2024年にはサーキット全体の再舗装が実施され、今年もターン9からターン11の間にある特に状態の悪い区間を改善するための作業が行なわれた。

メルセデスのジョージ・ラッセルもオースティンの路面の凹凸について言及。こうした状況は「レースの一部」だとしながらも、F1サーキットは「2年ごとに」再舗装すべきだと主張した。

ラッセルによると、F1マシンはストレートの終端で路面からわずか10mmほどの高さを走行しており、18インチタイヤはサイドウォールが小さいため、ドライバーは路面の凹凸による衝撃をことごとく感じることになるという。

こうした事態を抜本的に解決するには、COTAの地盤から改良する必要があるが、それには当然ながら大規模な作業が必要となる。一方でF1は昨年、COTAとの新たな契約に合意しており、2034年まで同サーキットでレースを開催することになっている。

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