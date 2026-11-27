F1 ラスベガスGP

マクラーレン、V8エンジン復活でも自社製PU移行はナシ！「過去に検討したことはあるが、メルセデスに満足している」

マクラーレンのザク・ブラウンCEOは、メルセデスとのパートナーシップに「非常に満足している」ことから、自社製エンジンを作る考えはないと強調した。

Ed Hardy

公開日時: 2026/11/27 0:01

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Oscar Piastri, McLaren

写真：: Jim Watson / AFP via Getty Images

マクラーレン・レーシングCEOのザク・ブラウンは、メルセデスとのパートナーシップに「非常に満足している」ため、2030年のV8エンジン復活を期にファクトリーエンジンプログラムを始動する可能性を否定した。

マクラーレンは2021年からメルセデスのカスタマーとしてパワーユニット（PU）の供給を受けており、その間にコンストラクターズタイトルを2回（2024年、2025年）、ドライバーズチャンピオンシップを1回（2025年）、グランプリで24勝を挙げるなど、大きな成功を収めてきた。

しかし、F1は2030年にPUを大幅に変更することを予定しており、今年導入されたばかりで物議を醸している現行PUに代わり、ターボチャージャー付きの2.1リッターV8エンジンを導入する予定だ。

ブラウンは先日のラスベガスGPで、自社製PUを製造する計画を考えたことはあると認めつつも、現状ではその可能性はないと否定した。

「過去に検討したことはあるが、HPP（メルセデス・ハイパフォーマンス・パワートレインズ）には非常に満足している」

「我々はメルセデスと共にチャンピオンシップを勝ち取れることを証明してきたと思うので、メルセデス以外のものを車の後部に積むつもりは全くない」

Zak Brown, McLaren

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

マクラーレンが自社製PUへの移行を目指すのではないかという疑問は、今季マクラーレンがメルセデスPUからパフォーマンスを引き出すのに苦労し、一時は両者の関係に緊張が生じたことがきっかけとなった。

これはより複雑となった現行PUに関する知識に関して、ファクトリーチームとカスタマーチームの間でギャップが生じたことが原因であり、マクラーレンはコスト削減が可能な型式のPUが導入されるタイミングで、自社でPUを開発することを検討するのではないかと見られていたのだ。

実際、マクラーレンはそのアイデアを検討していたものの、シーズン後半になってパフォーマンスは上向き、ランド・ノリスが3勝をマーク。いくらか緊張も和らいだようだ。

「このパワーユニットを搭載したマシンを駆る全チームにとって、今シーズンは厳しいシーズンだったと思う」

そうブラウンは付け加えた。

「我々はメルセデスとかなり長い間協力関係を築いてきた。彼らは素晴らしいパートナーだ」

「我々もコース上でいくつか問題を抱えていたし、相手チームもコース上でいくつか問題を抱えていた。どのチームもコース上で何らかの問題を抱えていると思うが、我々は素晴らしい協力関係を築いている」

「（メルセデスと）同じ仕様でレースに臨めると確信している。それがレギュレーションだし、それに我々はレースで勝っている。満足しているんだ」

ただブラウンのこの発言は、motorsport.comがカスタマーチーム削減の計画を報じる前に出たモノだった。

各PUマニュファクチャラーにつき、カスタマーチームは1チームだけになれば、マクラーレン、アルピーヌ、ウイリアムズにPUを供給しているメルセデスは、供給先を減らす必要が生じる。そのためパドック全体で政治的な駆け引きが巻き起こる可能性がある。

フェラーリはすでにハースに供給しており、レッドブルにはレーシングブルズがいることを考えると、メルセデスPUを失ったチームの選択肢はアウディとホンダ、そして2030年からPUマニュファクチャラーに加わるゼネラルモーターズということになる。

こうした問題が生じる可能性があるにも関わらず、ブラウンは2030年のエンジン変更について「非常に、非常に興奮している」と述べている。

「今は細かいところまで詰めていく段階だと思う」と彼は付け加えた。

「FIAがやったことを見ると、彼らはフルタイムのスチュワード導入を発表した」

「彼らは非常に積極的で、行動が早く、言ったことを必ず実行する。スポーツ界はかつてないほど健全な状態にあると思う。競争は素晴らしい」

「だから、私はこのスポーツの将来に大きな自信を持っている。現状は素晴らしいし、新しいエンジンにも期待している。きっと誰もがそうだろう」

「しかし、このスポーツをさらに発展させるためには、他にも多くの取り組みが行なわれていると思う。だから、FIAとF1は素晴らしい仕事をしていると思う」

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