意外すぎる展開に笑いあり涙あり？　F1記者会見ベストセレクション

■スーティルは根に持つタイプ(2009年アブダビGP)

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

トヨタのヤルノ・トゥルーリとフォースインディアのエイドリアン・スーティルは、2009年ブラジルGPのオープニングラップで接触し、共にリタイア。直後にはふたりが激しく口論する姿が国際映像にもキャッチされた。

翌戦のアブダビGPを前にした記者会見では、スーティルの怒りが収まらず、トゥルーリに怒涛の“口撃”。同席したキミ・ライコネン(フェラーリ)、フェルナンド・アロンソ(ルノー)らも苦笑いするしかなかった。

〜会見にて〜

スーティル「あのアクシデントについては議論する必要はないと思う。自分自身にもとても失望している。でも、僕はただ普通に走っていただけで、彼がコントロールを失って僕のリヤにぶつかってきた。だから僕の問題じゃなくて彼の問題だ。なぜ彼があんなにカッカしているのか分からないよ。正直」

トゥルーリ「そんなに言うなら証拠写真を見せてあげるよ笑(持参した写真を見せながらスーティルに説明)なぜ君が見えなかったのか分からないけど、僕のフロントウイングは君のフロントウイングのすぐ横まで来てたよ。だから……」

スーティル「でも君はアウトから縁石に乗りながらオーバーテイクしようとしたよね? 僕は悪くないよ」

トゥルーリ「えーと、つまり君は……」

スーティル「君はただ普通に走っていたとは言えないよ。バルセロナでもそうだった。君がコントロールを失ってフォースインディアのマシンとクラッシュした。今回もだ!」

トゥルーリ「僕はただ……」

スーティル「君はマシンの限界を知る必要があるよ。そうじゃないと、どこへ行くか分からないからね」

トゥルーリ「ともあれ、僕は思うんだけど……」

スーティル「いやいや」

アロンソ「(隣のライコネンに)もう行かない?(笑)」

スーティル「(苦笑)バルセロナのレースを見てほしい。僕はぶつかってないんだ。君がぶつかってきたんだよ」

トゥルーリ「僕は全然怒ってないし、彼のことも嫌いになってないからね」

スーティル「ごめん、僕は本当に理解できないんだ」

■モントーヤ、無礼なコメディアンに激怒! 怒りの途中退席(2004年オーストラリアGP)

Photo by: Sutton Images

2004年の開幕戦オーストラリアを前にした記者会見の中で、ウイリアムズのファン・パブロ・モントーヤは地元コメディアンからの質問を受けた。しかしそれらの質問はファン(Juan)、ワン(One)、ワンダー(Wonder)など発音の近い単語を多用したふざけたもので、次第にモントーヤの表情は曇っていく。そして最終的に、彼は会見を途中で切り上げてその場を去ってしまうのであった。

〜会見にて〜

コメディアン「ひとつ(One)不思議なのは、フォーミュラワン界のワンダーキッドであるファンはフォーミュラワンの1(One)年目で1(One)レースしか勝っていないことです。ファンは(2004年の)第1(One)戦で今季1(One)勝目を勝ち取りたいですか?」

モントーヤ「…確かに第1戦も勝ちたいと思っているよ」

その後も不可解な質問が続き……

コメディアン「(誰かと電話をするフリをしながら)僕はゴルフできないよ! 何? 彼に聞いてみろって?」

コメディアン「(モントーヤに)午後から僕の母とゴルフしませんか?」

モントーヤ「よし、ありがとう(席を立つ)」

コメディアン「(再び電話をするフリをしながら)しないってよ!」

■リカルドの放送禁止用語に、ノリス笑い泣き!(2019年イギリスGP)

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team and Lando Norris, McLaren laughing in the Press Conference

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images