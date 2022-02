Listen to this article

スプリント予選レースが初導入された2021年のイギリスGP。ルイス・ハミルトン(メルセデス)は、フリー走行1回目直前までチームのシミュレータで作業を行なったと明かし、彼がシミュレータ作業を敬遠していたことを知っていたF1関係者は首を傾げた。

このイギリスGPには、スプリント予選レースの新フォーマットが初導入。金曜日はフリー走行1回を終えると、土曜日のスプリント予選レースのグリッドを決定するノックアウト方式予選が行なわれることとなっていた。通常よりも走行時間が限られる中、ハミルトンは舞台のシルバーストン・サーキットから13kmに位置するメルセデスF1チームのファクトリーでシミュレータに乗った。

ハミルトンはノックアウト予選で1番手タイムを記録した後、「午前中がフリーなら、『時間を無駄にするよりも、やってみるか』という感じだった」とシミュレータ作業について説明していた。

ドライバーがフリー走行のわずか数時間前までシミュレータで作業を行なうことで、物理的制約によってそうした事ができないイタリア拠点のF1チームなどとの間に差が生まれるのではないかという疑問も生まれなくもない。

しかしここで言えるのは、ハミルトンのようにシミュレータ作業の価値について懐疑的な姿勢を取っていたドライバーが、進んでシミュレータに乗るようになったことには何かしらの“変化”があったということだ。

F1のベテランドライバーの中には、長い間シミュレータ作業をあまり行なわない者もいた。昨シーズンまでアルファロメオからF1を走っていたキミ・ライコネンがその筆頭であり、スクリーンの前で何時間も費やすことに意義を見いだせないと口にしていた。

そしてハミルトンもそのひとりであった。彼も長きに渡りF1を走ってきたが、シミュレータでの作業が実際の走行と同等のフィードバックを提供できるモノではないと考えていた。

「シミュレータ作業を行なうことはできるけど、そのシミュレータが間違っているんだ」とハミルトンは以前語っていた。

「グリップレベルが違うとか、風の影響はこうじゃないとか、サーマルデグラデーション(熱による性能劣化)が間違っているとかね。だから、インチキな数字が出ることもあるんだ」

「自分が受け取るデータと下す判断には、とても慎重でいる必要があるんだ」

ただ、限度があるということを意識することと、それを完全に否定することは別物だ。マックス・フェルスタッペン(レッドブル・ホンダ)との苛烈なタイトル争いが展開された2021年シーズン、ハミルトンがどれだけシミュレータ作業に時間を割いたかを知るのは、とても興味深いモノだった。

Romain Grosjean, Haas F1 Team drives a lap of the Circuit Gilles Villeneuve on a simulator

Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images