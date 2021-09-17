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Moto3 / Misano ニュース

Moto3サンマリノ初日：フォッジア、FP1&FP2トップと好調。日本勢は鈴木が総合12番手

MotoGP第14戦サンマリノGPのMoto3クラス初日フリー走行が行なわれた。FP1とFP2、共にデニス・フォッジアがトップタイムを記録した。

Moto3サンマリノ初日：フォッジア、FP1&FP2トップと好調。日本勢は鈴木が総合12番手

　MotoGP第14戦サンマリノGPのMoto3クラス初日フリー走行が実施された。FP1とFP2共にデニス・フォッジア（Leopard Racing）がトップタイムを記録した。

　FP1でのトップ3はフォッジア、ロマーノ・フェナティ（Sterilgarda Max Racing Team）、ニッコロ・アントネッリ（Avintia VR46）。FP2のトップ3はフォッジア、ペドロ・アコスタ（Red Bull KTM Ajo）、アントネッリとなった。

　日本勢は、鈴木竜生（SIC58 Squadra Corse）が総合12番手でトップ。山中琉聖（CarXpert PruestelGP）が総合19番手、佐々木歩夢（Red Bull KTM Tech 3）が総合20番手、鳥羽海渡（CIP Green Power）が総合26番手、國井勇輝（Honda Team Asia）が総合29番手となった。

【FP1　タイム結果】

順位 ライダー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 Italy デニス フォッジア 17 1'42.009     149.210
2 Italy ロマーノ フェナティ 16 1'42.379 0.370 0.370 148.671
3 Italy ニッコロ アントネッリ 17 1'42.671 0.662 0.292 148.248
4 Italy アンドレア ミーニョ 17 1'42.673 0.664 0.002 148.245
5 Turkey Deniz Öncü 13 1'42.789 0.780 0.116 148.078
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【FP2　タイム結果】

順位 ライダー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 Italy デニス フォッジア 18 1'42.333     148.737
2 Spain Pedro Acosta 16 1'42.346 0.013 0.013 148.719
3 Italy ニッコロ アントネッリ 17 1'42.452 0.119 0.106 148.565
4 Italy ロマーノ フェナティ 13 1'42.469 0.136 0.017 148.540
5 Italy アンドレア ミーニョ 17 1'42.495 0.162 0.026 148.502
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