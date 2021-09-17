Moto3サンマリノ初日：フォッジア、FP1&FP2トップと好調。日本勢は鈴木が総合12番手
MotoGP第14戦サンマリノGPのMoto3クラス初日フリー走行が行なわれた。FP1とFP2、共にデニス・フォッジアがトップタイムを記録した。
MotoGP第14戦サンマリノGPのMoto3クラス初日フリー走行が実施された。FP1とFP2共にデニス・フォッジア（Leopard Racing）がトップタイムを記録した。
FP1でのトップ3はフォッジア、ロマーノ・フェナティ（Sterilgarda Max Racing Team）、ニッコロ・アントネッリ（Avintia VR46）。FP2のトップ3はフォッジア、ペドロ・アコスタ（Red Bull KTM Ajo）、アントネッリとなった。
日本勢は、鈴木竜生（SIC58 Squadra Corse）が総合12番手でトップ。山中琉聖（CarXpert PruestelGP）が総合19番手、佐々木歩夢（Red Bull KTM Tech 3）が総合20番手、鳥羽海渡（CIP Green Power）が総合26番手、國井勇輝（Honda Team Asia）が総合29番手となった。
【FP1 タイム結果】
|順位
|ライダー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|デニス フォッジア
|17
|1'42.009
|149.210
|2
|ロマーノ フェナティ
|16
|1'42.379
|0.370
|0.370
|148.671
|3
|ニッコロ アントネッリ
|17
|1'42.671
|0.662
|0.292
|148.248
|4
|アンドレア ミーニョ
|17
|1'42.673
|0.664
|0.002
|148.245
|5
|Deniz Öncü
|13
|1'42.789
|0.780
|0.116
|148.078
|フルリザルトを見る
【FP2 タイム結果】
|順位
|ライダー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|デニス フォッジア
|18
|1'42.333
|148.737
|2
|Pedro Acosta
|16
|1'42.346
|0.013
|0.013
|148.719
|3
|ニッコロ アントネッリ
|17
|1'42.452
|0.119
|0.106
|148.565
|4
|ロマーノ フェナティ
|13
|1'42.469
|0.136
|0.017
|148.540
|5
|アンドレア ミーニョ
|17
|1'42.495
|0.162
|0.026
|148.502
|フルリザルトを見る
Read Also:
シェア
コメント
コメントを読み込む
Moto3サンマリノ初日：フォッジア、FP1&FP2トップと好調。日本勢は鈴木が総合12番手
シェア
コメント
Trending
Trending 今日
Listen to this article