Listen to this article

ル・マン-ブガッティ・サーキットで開催されているMotoGP第7戦フランスGP。初日のフリー走行では晴れた暖かいコンディションとなり、エネア・バスティアニーニ(グレシーニ)がレコードタイムを更新。しかしその一方で、転倒者が多数出るセッションでもあった。

今回のFP1とFP2を通じては14回のクラッシュが発生。ル・マン自体、過去数年間で転倒の多いサーキットとなっており、2018年のグランプリでは全クラスの週末を通じて109回もの転倒が発生した。

ただル・マンは低温のコンディションが典型的な一方で、今回は暖かかったことを考えると、金曜日から転倒が連続しているのは珍しいようにも見える。

FP1で2度転倒を喫したミゲル・オリベイラ(KTM)は、なぜ多くのライダーが転倒しているのかについて、答えを持ち合わせていないと語る。ただ路面のグリップが”繊細”だったとも彼は感じているようだ。

「確実なことは言えないんだけど、グリップは良かったし、温度も良かったと感じられている」と、オリベイラは言う。

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images