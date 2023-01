フェラーリ新代表バスール、前任者ビノットの「引き継ぎサポートに感謝」かつての名手トッドからも助言得る

Listen to this article

2022年シーズンまでスクーデリア・フェラーリを率いたマッティア・ビノットは、フェラーリのジョン・エルカーン会長とベネデット・ビーニャCEOから必要なサポートが得られていないことを理由に辞任。その後任として昨年までアルファロメオ/ザウバーでチーム代表兼CEOを務めたフレデリック・バスールが指名された。

ビノットは当時、上昇気流に乗っているチームを離れるという選択について”後悔”していたものの、後任にチームを丸投げすることはなかったようだ。バスールの正式就任は1月9日だったものの、ビノットは2022年の年末までイタリア・マラネロでの仕事を継続しており、その間に引き継ぎが行なわれたようだ。

ビノットの後を継ぐことについてメディアの取材に答えたバスールは、移籍がスムーズに行なわれたこと、そしてビノットから多くのサポートを受けていたことを明かした。

「プロセスは非常に明確だった」とバスールは言う。

「アブダビGPの週末にいくつか噂が流れたが、それ以前に話し合ったことはなかった。アブダビGPの翌週に初めて話し合いを行なったが、プロセスとしてはとても迅速だった」

「それからマッティアに電話をして、引き継ぎの時にマッティアにもあった。そして一対一で話し合いをした」

「マッティアが私を待つために残ってくれて、一緒に話し合おうという動きがあったのはありがたかった」

Jean Todt addresses the audience from the stage

Photo by: Motorsport Images