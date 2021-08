フェラーリは今シーズン前半戦で、クラッシュなどによって250万ユーロ(約3億2400万円)の追加支出を強いられることになったという。同チームの代表であるマッティア・ビノットは、このことは今シーズンから導入されたF1の予算制限レギュレーションについて再考が必要だということの理由になると語る。

今季からF1各チームは、年間の予算上限額を設定されることになった。その額は1億4500万ドル(約160億円)。これにより特にトップチームは、支出を大幅に減らす必要が生じ、メルセデスやレッドブルは、スタッフの人員を減らさなければならなかった。

そのような形で各チームは予算上限を満たしたが、シーズンが進むに連れて予期せぬ支出が生じ、懸念が高まっている。

例えばエミリア・ロマーニャGPでは、メルセデスのバルテリ・ボッタスがクラッシュ。これにより、開発を制限しなければならない可能性が生じた。またレッドブルは、イギリスGPでのクラッシュにより、マックス・フェルスタッペンのマシンが大破……約180万ドル(約2億円)の修理費用が必要になったと言われている。

フェラーリのチーム代表であるマッティア・ビノットは、ハンガリーGPの後、クラッシュを引き起こしたドライバーのチームは、そこで生じた損害額を負担するべきだと提案した。このレースでは、同チームのシャルル・ルクレールが、アストンマーチンのランス・ストロールに追突され、マシンを大破させてしまっている。

ビノット代表はそう提言しているものの、全てのチームがこのようなことに同意しているわけではない。しかしながら、少なくともF1各チームの代表が集まり、この件に話し合う正当な理由になるとビノット代表は語る。

なおビノット代表は、2021年前半の支出を調べたところ、フェラーリは損害に対して250万ユーロ(約3億2400万円)の支払いに直面しているという。つまりこれは、予期しない支出のために、今後は予算に組み込まなければならない”予備費”の額の目安を示しているとも言える。

「これは全体的なダメージについてだ。時には自分自身でダメージを受けることもある。他のチームからダメージを受けるだけではない」

そうビノット代表は語る。

「今は確かに多くの議論が行われている。事故があり、その原因を作ったドライバーがいた場合、そして我々のドライバーに過失がなく、損害を受けた場合については、予算制限額から免除されるべきかどうかということについてね」

「私が250万ユーロと言及した理由は、全体的な被害が甚大である可能性があることを示すためだ。これは確かに重要なポイントだと思う。では今回のような場合、別の種類のレギュレーションを検討する必要があるだろうか?」

「確かにそのメリットはあると思う。明確な解決策はないだろうが、将来に向けて何らかの解決策があるかどうかを確認するため、そしてそれに対処するために、今後数週間のうちにFIA、F1、及びチームが話し合うことは間違いない」

Marshals assist Charles Leclerc after he crashes out of Qualifying

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images