F1でわずか1勝、されど1勝……10人のドライバーたち

70年のF1グランプリの歴史の中で、わずか1勝のみでグランプリから去ったドライバーも何人かいる。しかし、されど1勝。多くのドライバーが表彰台すら経験できず引退していく中、その頂点に立ったのだ。

今回はその1勝ドライバーの中でも、特筆すべき10人を振り返ってみよう。

パストール・マルドナドの2012年スペインGPでの初優勝は、現代の御伽噺のようなモノだ。

マルドナドはその前年、ベネズエラの石油企業であるPDVSAの多額の支援を受け、ウイリアムズに加入した。しかし、同年のウイリアムズはチーム史上最低とも言える低迷期。マルドナドはわずか1ポイントの獲得に終わった。

しかし2012年はレギュレーションが変わり、パフォーマンス差が接近。実際、開幕から7戦連続で、異なるドライバーが勝利するという激戦のシーズンとなった。ウイリアムズは新たにルノーのパワーユニットを獲得。ウイリアムズ・ルノーという1990年代の黄金パッケージの復活に、期待が集まった。

シーズン前半、ウイリアムズは前年以上の走りを見せ、順調にポイントを獲得していた。そしてスペインGPではタイヤとのマッチングが合い、さらに戦闘力を増した。そんな中マルドナドは、予選で2番手タイムを記録。最速だったルイス・ハミルトン(マクラーレン )は燃料搭載量が少なく失格となったため、マルドナドはポールポジションを手にした。

スタートでマルドナドは、フェルナンド・アロンソ(フェラーリ)に先行されるが、ピット戦略で逆転。その後、力強い形でレースを逃げ切り、初優勝を飾った。

ただレース後、ウイリアムズのガレージでは火災が発生し、数人のチームメンバーが火傷を負うなど、パーティは台無しとなった。

そして一気にスターダムにのし上がっていくかに思われたマルドナドだが、その後の成績はパッとせず。次にポイントを手にしたのは10戦後の日本GPだった。

アレッサンドロ・ナニーニのF1での唯一の勝利は、F1の歴史の中でも悪名高いレースでのモノだった。

1989年の日本GPは、マクラーレンのチームメイト同士、アイルトン・セナとアラン・プロストが、タイトルを目指して激しく争っていた。そしてふたりはシケインで接触。プロストはその場でリタイアとなったが、セナはコースに復帰して走り続けたため、プロストのタイトル獲得の希望が潰えたかに見えた。

セナはダメージを負ったフロントウイングを交換するためにピットストップを行なった。そして先頭を行くナニーニのベネトンを追いかけた。セナは結局ナニーニを交わしてトップでチェッカーを受けたが、プロストとの接触からコースに復帰する際にシケインをショートカットしたとして、失格処分となった。

ナニーニはウイリアムズのリカルド・パトレーゼ、そしてベネトンのチームメイトだったティエリー・ブーツェンと共に表彰台に登壇。これが彼にとってF1で唯一の勝利となった。

この1年後、ナニーニはヘリコプターの事故に遭い、右前腕を切断する怪我を負った。接合手術の結果、彼は奇跡的にも右手をある程度コントロールできるようになったが、F1キャリアを続けるまでには至らなかった。

ただその後、ナニーニはレースに復活。DTMではアルファロメオのマシンを、FIA GTではメルセデスを駆って勝利を収めた。レーシングドライバーから引退した後は、母国イタリアで実業家として成功している。

ルイジ・ファジオーリは、戦前のグランプリから活躍したドライバーである。第二次世界大戦が勃発した時、彼はすでに42歳だった。そして戦後レースに復帰し、1950年から制定されたF1世界選手権にも出走。すでに52歳になっていた。

アルファロメオのマシンを駆り、最初のグランプリ(1950年イギリスGP)では2位。その年には勝利を手にすることができなかったが、安定して上位を走った。

翌年、ランスで行なわれたフランスGPで、やはりアルファロメオのマシンを駆り優勝することになる。しかしこのレースでは、チームのエースであったファン-マヌエル・ファンジオのマシンにトラブルが発生したため、ファジオーリにはマシンをファンジオに譲るようチームオーダーが出された。当時は、レース中にマシンを乗り換えることも可能だった。結局ファンジオがトップでチェッカーを受け、ファジオーリはマシンをシェアした形で優勝を手にした。彼はすでに53歳となっていた。

ただファジオーリは、チームオーダーに激怒。その場でグランプリレースからの引退を決断する。

その後ファジオーリは、ランチアのスポーツカードライバーとして活躍。しかし、スポーツカーのレースとして行なわれたモナコGPのフリー走行中、トンネルで大事故に遭遇。その時の怪我がきっかけで死去することになった。

ヨッヘン・マスは1975年のスペインGPで、F1での唯一の勝利を手にした。しかし悲劇的なレースとなったため、その勝利を祝うのは難しかった。

1975年のスペインGPは、モンジュイックの公道コースで開催された。しかし、多くのドライバーがコースの安全性に抗議し、レースへの参加を拒否。マクラーレンでマスのチームメイトだったエマーソン・フィッティパルディも参加を拒否したため、マスは唯一決勝に進んだマクラーレンのドライバーとなった。

フィッティパルディらの懸念が正しかったことは、レースで証明されてしまう。ロルフ・シュトメレン(エンバシー・ヒル)がリヤウイングを失い、コース外に飛び出してしまったのだ。この事故でカメラマンなど5人の命が奪われてしまうことになった。

マスはこのレースで勝利を収めたが、F1がモンジュイックに戻ることはなく、マスもこれ以外のレースに勝つことはできなかった。ただ彼は、後にスポーツカーレースで活躍し、1989年のル・マン24時間レースでは、ザウバーC9・メルセデスを走らせ、優勝している。

Peter Gethin, BRM P160, wins the 1971 Italian Grand Prix

ピーター・ゲシンは、1969年の欧州F5000選手権で活躍。翌年、テスト中の事故で亡くなったブルース・マクラーレンの後任として、マクラーレンからF1デビューを果たした。

ただ、同年はわずか1ポイントしか獲得できず、1971年もなかなかポイントを手にできずにいた。しかし、ペドロ・ロドリゲスがスポーツカーレースでの事故で亡くなった後、その後任としてBRMに加入。強力なBRM製V12エンジンは、超高速のモンツァで特に競争力があった。

このレースは伝説的な1戦となった。ゲシンはマーチのロニー・ピーターソン、ティレルのフランソワ・セベール、サーティースのマイク・ヘイルウッドと四つ巴となり、最終ラップの最終コーナー”パラボリカ”を立ち上がった。ゲシンはそんな中、トップでチェッカーを受けた。2位ピーターソンとの差は0.01秒、4位ヘイルウッドでさえ0.18秒差という大接戦の決着となった。

このレースはゲシンにとって唯一の勝利となっただけでなく、史上最も僅差の決着であり、さらにレース中の平均速度(242.615km/h)も、2003年のイタリアGPで更新されるまで、最速記録だった。

1972年シーズン、ゲシンのBRMでのチームメイトは、フランス人ドライバーのジャン-ピエール・ベルトワーズだった。ベルトワーズはオートバイレーサーだったが、F2でも能力を発揮し、F1にステップアップしてきた。しかし、マトラで過ごした4年の間に勝利を手にすることはできなかった。

ベルトワーズは、雨模様となった72年のモナコで輝きを見せた。スターティンググリッドは4番手。ポールポジションにはエマーソン・フィッティパルディがつけ、フェラーリのジャッキー・イクスとクレイ・レガッツォーニが2番手3番手につけていた。

ベルトワーズは素晴らしいスタートを決めると、ラスカスまでに首位に立つ。そしてその後は後続を引き離し、イクスに38秒の差をつけてトップチェッカーを受けた。他のドライバーは1周以上遅れた。

このベルトワーズ唯一の勝利は、BRMにとっても最後の勝利ということになった。

David Coulthard, Olivier Panis and Johnny Herbert on the 1996 Monaco podium

