信頼性トラブルの続出も覚悟の上！　過激なPU開発に踏み切ったアルピーヌ、2023年はその真価が問われる1年に

2022年、アルピーヌはコンストラクターズランキング4位を獲得した。その大きな原動力となったルノーのパワーユニット(PU)はパワーが向上していただけでなく、シャシーの空力特性改善に寄与する、コンパクトなモノであった。

それ以前と比べ、大きなステップアップを果たしたルノーPUだが、その代償は小さくなかった。フェルナンド・アロンソやエステバン・オコンがトラブルによりポイント獲得の機会を失うことが何度もあったのだ。

シーズン終盤、アストンマーチンへの移籍を決めたアロンソが、どれほど多くのトラブルに見舞われたか、不満を口にするのを憚らないほど苛立っていたことも不思議ではないほどだった。

メキシコシティGPでのリタイアに心を痛めた彼は「(それまでのトラブルで)マイナス50ポイントくらいだったと思うから、このリタイアでまたそれが8ポイント増えたよ」と語った。

「だから1年でマイナス58ポイントかマイナス60ポイントだ」

時にはルノーが大失敗をしたかのように見える難しい局面もあったが、その真相はむしろ、想定されていたリスクのひとつだったと言えるだろう。

フェラーリがそうであったように、ルノーも2022年から2025年末までPUの開発が凍結されることが決まっていた中で、それまで抱えていたようなパワー面での不利をなんとか挽回しなければならないと考えたのだ。

2022年のシーズンが始まってしまえば、技術的な変更が認められるのは信頼性に関する問題があった場合のみ。次世代PUが導入されるまで、パワー面での序列を大きく変えることはできなくなってしまう。

そのためルノーは、当初は信頼性が低かったとしても、パフォーマンスを引き出すことに全力を注いだ。

それは、後にアルピーヌが経験するようなトラブルを招くリスクを抱えることを意味するが、長期的な利益を見据えれば、短期的なダメージだとみなすこともできる。

最終的に信頼性を向上させれば、安全性を重視した低スペックな初期設計のPUよりも、はるかに優れたPUが完成することになる。

ルノーのF1エンジンチーフであるブルーノ・ファミンは、保守的とは程遠いアプローチだったと率直に語った。

「我々は実際、かなりのリスクを負った」

ファミンはそう2022年を振り返った。

「そのリスクとは、できるだけ軽いエンジンを開発しようとしたことと、通常なら行なうはずの完全な検証作業を行なわないというリスクを取ったことだ」

「我々は本当に最後の瞬間までプッシュした。少しギリギリすぎたかもしれない。というのもいくつか問題があったからだ。しかし開発面では、本当に最大限の努力をしたかったのだ」

ファミンは、このアプローチが2022年に困難な局面を招いたことを認めながらも、それが正しいことであったと断言する。

「問題はあったにせよ、この戦略は正しかったと思う」

「シンガポールでは問題を抱えた。8周の間にふたつの異なる問題が発生するなんて、とても信じられないことだ」

「しかし、その他の問題はすべて、ウォーターポンプや燃料ポンプといった補機類に関わるものだった。この問題は23年には解決できると信じている」

