新型コロナウイルスの影響などもあり激動となったF1の2020年シーズンも、先日行なわれたアブダビGPで閉幕した。

その後12月15日の若手ドライバーテストを終えると、来年2月のプレシーズンテストまで、F1は束の間のシーズンオフを過ごすことになる。そんな中でも、スポーツチャンネルDAZNでは、いくつかのスペシャルコンテンツが配信される予定だ。

DAZNは既に、2021年シーズンもF1全セッションを生配信することを発表済み。そのシーズンに向け、特集番組が計画されている。

ひとつはシーズン中も各レース後に配信される分析番組『F1 LAB(F1ラボ)』のスペシャル編”シーズンレビュー”である。史上最多タイとなる7度目のタイトルを獲得したルイス・ハミルトンの強さ、レッドブル・ホンダの活躍、ピエール・ガスリーの初優勝など、さまざまなシーンを振り返っていく。こちらの番組は、12月25日(金)の12:00から配信スタートの予定となっている。

また、今シーズン中にも配信してきた『2020ホンダの躍進』の#7も、2回に分割して配信されることが決定。来季のF1デビューが確実視されている角田裕毅の最新情報をお届けする。1回目は、角田が最新のF1マシンを初めて走らせるアブダビ若手ドライバーテストの模様を配信。2回目では今季のF2レースを振り返る予定だ。

この他にも既報の通り、現在MotoGPで圧倒的な強さを誇るマルク・マルケスの人生に迫るドキュメンタリー番組『The Making Of : マルク・マルケス(日本語字幕)』も配信が始まっている。

オフシーズンも、DAZNのモータースポーツコンテンツで楽しむことができそうだ。

■モータースポーツ・シーズンオフの主なコンテンツ

『2020 F1™ LAB スペシャル』 #3シーズンレビュー

配信日:12月25日(金)12:00〜

異例のシーズンとはなったが、70周年のメモリアルイヤーも無事に終了。レッドブル・ホンダの活躍をはじめ、絶対王者ルイス・ハミルトンの強さやピエール・ガスリー、ランド・ノリスの若手台頭など、解説の2人が独自の視点から、2020年のF1™シーンを振り返ります。

解説:小倉茂徳氏(モータースポーツジャーナリスト) 田中健一(motorsport.com)



『2020 ホンダの躍進』#7: 角田裕毅 最新情報

配信日:Part1 〜F1™ヤングドライバーテスト〜 12月20 日(日)12:00〜

Part2 〜F2レースレビュー〜 2021年1月配信予定

ホンダF1™育成から世界に挑む期待のレッドブルジュニアドライバーである角田裕毅選手のビハインド・ザ・シーンに迫るトークプログラム。Part1では、12月15日(火)に行なわれるヤングドライバーテストに参加した後の角田選手からF1™マシンへの印象と、目標であるF1™への思いをお届けします。Part2では、FIA-F2バーレーンでの最終2連戦におけるスーパーライセンス獲得条件クリアまでを、角田選手がプレイバックします。

出演:角田裕毅(F2ドライバー)、中野信治(元F1™ドライバー・TEAM MUGEN監督)、サッシャ



『The Making Of : マルク・マルケス(日本語字幕)』

配信日:12月14日(月)00:00〜 ※3コンテンツ同時配信

Episode 1: The Kid 〜少年〜

チャンピオンに合計8度輝き、現役最高とも評されるMotoGPライダー、マルク・マルケスが、キャリアを決めたレースを選び語るシリーズ。第1話は、2010年エストリルでのポルトガルGP。まだ17歳ながら悪天候や転倒、失格の危機、し烈な競り合いを制して、見事に125ccクラス年間10勝目を挙げた。驚くべきレース運びを可能にした秘密とは?



Episode 2: The Record 〜記録〜

第2話は、2012年バレンシアでのシーズン最終戦。最後尾33番手からスタートするも驚がくの走りで優勝、Moto2で有終の美を飾る。マルケスには優勝しないといけない理由があった。



Episode 3: The Island 〜フィリップアイランド〜

第3話は、キャリアでも特出した一戦、2017年フィリップアイランドでのオーストラリアGP。ザルコ、ビニャーレス、ロッシとの手に汗握る激戦を制して優勝、4度目のMotoGP制覇に前進した。マルケスと他ライダーとの違いとは?本人と関係者が明らかにする。